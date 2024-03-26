麻疹｜57歲婦確診曾赴港鐵員工晚宴　潛伏期曾赴馬來西亞

一名57歲女子確診麻疹，衞生防護中心指她潛伏期內曾到訪馬來西亞、在港沒有接觸受感染人士，列為外地輸入個案。另外，中心早前公布的兩宗麻疹個案，最新證實並非個案及已剔除，本港今年至今共錄得6宗麻疹個案。

女患者情況穩定已經出院 衞生防護中心指，該名57歲女患者本月4至15日到馬來西亞後，翌日起出現疲倦、乏力、肌肉疼痛及頭痛，上周三出疹並到東區醫院急症室求醫，其後入院。其呼吸道及血液樣本經檢測後，分別對麻疹病毒核酸檢測及麻疹病毒免疫球蛋白M抗體呈陽性反應，她情況穩定並已出院。

病人在病毒傳染期內，上周二(19日)晚上7時至10時到紅磡都會海逸酒店8樓景逸軒參加港鐵員工周年晚宴，翌日(20日)下午2時至3時期間在東區醫院急症室候診大堂出現。由於麻疹傳染性極高，較擠迫的環境會有較高傳播風險，衞生防護中心已設立查詢熱線2125 2371為個案進行接觸者追蹤，並呼籲曾於上述時間及地點出現的市民和員工致電。 14個月大孖女個案剔除 另外，衞生防護中心日前公布一對14個月大的孖生姊妹確診麻疹，當時指她們到荃灣港安醫院求診和治療。中心最新表示，當時接獲通報之後安排有關樣本於公共衞生化驗服務處進行基因序列型分析，發現樣本對麻疹病毒的免疫球蛋白M測試呈陽性反應，但核酸檢測則呈陰性反應，與荃灣港安醫院化驗結果不一致。在重新評估個案及諮詢專家意見後，中心確認該女童並非麻疹感染個案，不排除因她曾於較早前接種麻疹疫苗導致樣本化驗結果出現不一致情況，其姊姊個案亦已一併取消。