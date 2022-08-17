麻雀普查2022｜調查推算升近四成 最多集中喺呢區

香港觀鳥會的「全港麻雀普查2022」顯示，今年香港市區共有約28.7萬隻麻雀，比去年21.1萬隻回升了36%，無論住宅區、休憩用地、鄉村及工業區的麻雀數量亦比上年多。

普查於今年5月7日至23日進行，動用126位普查員，走訪全港18區，6類不同土地用途地點，包括住宅區、商業區、工業區、康樂及休憩區、農業區、鄉村地區，將其劃分為88條約1公里的路線，普查員會在路線左右方20米位置進行觀察，從而計算每平方公里有多少隻麻雀。

蛇及老鼠較難到達大廈外牆

結果發現39%的麻雀均在大廈外牆築巢，20%在排水或排氣口。在全港18區中，麻雀較多生活於舊市區或新市鎮，如深水埗、屯門及黃大仙，而其中深水埗為最多麻雀聚居地區，觀鳥會估計因該區有較多舊樓，外牆罅隙適合麻雀築巢生活。香港觀鳥會總監余日東指出，大廈外牆是蛇及老鼠等動物較難到達的地方，麻雀在外牆反而更受保護。一些商業地區，如灣仔區，有較多用玻璃幕牆建成的新式樓宇，反而令麻雀沒有站立及築巢的空間，故麻雀甚少在該區聚居。

麻雀數量顯著回升 原因未明

香港觀鳥會研究主任鍾晉霆表示，雖然今年麻雀的數量顯著回升，但原因未明。即使他們掌握天氣的數據，研究卻顯示天氣與麻雀回升沒有明顯關係。他補充最少要持續10年研究才能得出較準確的趨勢，惟香港自2016年起才研究麻雀情況，只進行了7年，因此往後要繼續研究才可對麻雀數量作出更具體結論。