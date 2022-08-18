麻雀量升36%至28.7萬隻 觀鳥會：原因未明

街上隨處可見的麻雀去年錄得數量下跌，今年則有明顯反彈。香港觀鳥會最新估計，香港市區約有28.7萬隻簡稱「麻雀」的樹麻雀，較去年回升36%，數量更是自2018年同類調查新高。觀鳥會指，眾多因素影響麻雀數量，暫時上升原因未明。但麻雀的擴散跟隨人類步伐和舊式建築有利築巢，18區中深水埗繼續是最多麻雀聚集的區域。

香港觀鳥會第七屆全港麻雀普查在5月舉行，126名普查員分組在全港88條一公里長路線數算左右方各20米的麻雀數目，涵蓋住宅區、工業區、商業區、康樂及休憩區、農業區及鄉村地區。按結果推算，今年全港約有28.7萬隻麻雀，較去年大約21.1萬隻的低位反彈36%，亦較前年(26.6萬)多約8%。康樂及休憩區、住宅區、鄉村區及工業區錄得的數量上升，當中以包含公園的康樂及休憩區的升幅最大，每條路線平均數目由去年低過50隻升至超過75隻。

觀鳥會研究主任鍾晉霆昨指，雀鳥種群數量變化受氣候、食物多寡、疾病等眾多因素影響，雖曾嘗試比較過去7年天氣與該年度麻雀數量，惟分析後認為兩者沒有顯著關係，目前未能釐清反彈成因。

18區中，深水埗繼續是麻雀平均密度最高地區，屯門及黃大區緊隨其後。另外，今次普查發現共107個鳥巢，逾九成築於人造建築物，包括大廈外牆(39%)、排水或氣口(20%)、冷氣機(17%)等，僅2%鳥巢築在樹或植物上。觀鳥會總監余日東表示，鳥類棲息在外牆有助躲避老鼠和蛇等天敵，而深水埗內的大廈，不少外牆凹凸的舊建築，有助鳥類築巢，故會較多麻雀。他擔心多新建大廈採用玻璃外牆，鳥類沒有足夠位置築巢，令其數量下跌。

另外，該會第三年將另外4種城市鳥類納入普查範圍，本年度珠頸斑鳩的市區數量估算為6.8萬隻，紅嘴藍鵲為3千隻，均與去年相若。鵲鴝和紅耳鵯的數量則增加，分別錄得2.3萬隻和8萬隻。觀鳥會提醒，礙於香港普查年期尚短，缺乏長期數據，無法判斷麻雀數量的趨勢，近年的數字起伏不排除屬正常自然波動。