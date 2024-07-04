黃偉綸稱當局爭取各類型盛事落戶　正商談項目逾50個

財政司副司長黃偉綸表示，政府主動出擊，大力推動盛事經濟，取得顯著成果。今年初成立「盛事統籌協調組」加強統籌和協調，旅遊發展局「盛事拓展專組」亦投入運作，擔任「第一站聯絡窗口」，爭取各類型盛事落戶，不到半年，正在商談的項目已超過50個。

黃偉綸強調盛事並非提振經濟的獨步單方，但可以發揮「磁石效應」，帶動旅遊、酒店、餐飲、零售等行業。今年全年有超過210項盛事，預計會吸引約170萬旅客參與，為香港帶來約72億元的消費額。當局會繼續定期更新並提早公布盛事年表，抓緊盛事帶來的商機。

黃偉綸在社交平台回顧上任兩周年工作，重申住屋問題一直是施政重中之重，首批約4400個簡約公屋單位首星期已收到逾5800份申請，不論是市區或新界的項目都有市民選擇，證明不同地區各有需求。由他擔任組長的「解決劏房問題」工作組將於8月內向行政長官提交建議，提出實際可行、有序地解決劣質劏房問題的方案。

黃偉綸說會繼續做好統籌和協調的角色，例如配合中央上周公布提高內地居民旅客行李物品免稅額度安排，協調在港落實相關配套和宣傳工作，招商引資「搶企業」，全面以攻代守。他會按行政長官指示在三大方面全力工作，包括全力發展經濟，聚焦改善民生；強化自身優勢，發掘新增長點；把握國家國際雙機遇，搭上國家發展快車。