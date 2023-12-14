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2023-12-14 22:37:36

黃埔時尚坊設3D實體互動像素樂園 設沉浸式打機裝置 3米高像素化聖誕樹

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黃埔時尚坊設3D實體互動像素樂園 設沉浸式打機裝置 3米高像素化聖誕樹

黃埔時尚坊設3D實體互動像素樂園 設沉浸式打機裝置 3米高像素化聖誕樹

聖誕節將至，黃埔天地於時尚坊打造全港首個以遊戲主導的3D實體互動像素樂園【Whampoa PixelMas】，設3個放大版遊戲裝置，讓小朋友化身像素奇兵「登入」沉浸式超時空打機之旅，挑戰遊戲關卡外，以及合力完成全港首幅獨一無二的聖誕像素壁畫，一起歡度佳節。3D實體互動像素樂園由本地像素藝術(Pixel Arts)創作團隊TEAM PIXSIMS設計，當中設有3大放大版實體遊戲關卡、2大驚喜打卡影相位包括全港首棵3米高像素化聖誕樹及笑哈哈Pixel Fun，以及在多個週末舉行DIY工作坊。

沉浸式超時空打機之旅 解鎖隱藏角色

其中主打活動，沉浸式超時空打機之旅【Whampoa PixelMas】，設有4個印章收集挑戰站，當中包括3個放大版遊戲關卡——「像素方塊 ■□￭ PixelCube」、「聖誕彈珠台 ■□￭PixelRoll」和「超現實禮物屋 ■□￭PixelXmas」，以及2個聖誕打卡位——「像素聖誕樹PixelTree」和「笑哈哈PixelFun」參加者每次成功通關都會解鎖隱藏版像素角色並獲得印章，而於聖誕打卡位拍照並分享至社交平台亦會得到印章，只要集齊4個印章就可換領獨家限定版PixelMas禮品。此外，黃埔天地專程設置了一幅4米寬大型雙面旋轉聖誕像素壁畫。

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優化商戶組合 帶動消費

和記地產集團助理總經理-市場及拓展何麗明表示，希望透過一系列特色活動為大家帶來濃厚的節日氣氛；除了像素遊戲世界體驗外，黃埔天地更不斷優化商戶組合，進一步帶動消費意欲，當中包括：佔地近14,000呎的SimplyLife Home & Lifestyle 傢俬已於黃埔天地家居庭開業，全港最大面積的新店更注入全新『店中店＋市集』的元素，帶來耳目一新的消費體驗。此外，多間食肆如國內人氣食店農耕記·湖南土菜、深受港人熱愛的日式料理吉祥日本料理、富本地特色的兆記餐室亦會相繼開業，迎接聖誕新年消費檔期。

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