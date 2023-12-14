黃埔時尚坊設3D實體互動像素樂園 設沉浸式打機裝置 3米高像素化聖誕樹

聖誕節將至，黃埔天地於時尚坊打造全港首個以遊戲主導的3D實體互動像素樂園【Whampoa PixelMas】，設3個放大版遊戲裝置，讓小朋友化身像素奇兵「登入」沉浸式超時空打機之旅，挑戰遊戲關卡外，以及合力完成全港首幅獨一無二的聖誕像素壁畫，一起歡度佳節。3D實體互動像素樂園由本地像素藝術(Pixel Arts)創作團隊TEAM PIXSIMS設計，當中設有3大放大版實體遊戲關卡、2大驚喜打卡影相位包括全港首棵3米高像素化聖誕樹及笑哈哈Pixel Fun，以及在多個週末舉行DIY工作坊。

沉浸式超時空打機之旅 解鎖隱藏角色 其中主打活動，沉浸式超時空打機之旅【Whampoa PixelMas】，設有4個印章收集挑戰站，當中包括3個放大版遊戲關卡——「像素方塊 ■□￭ PixelCube」、「聖誕彈珠台 ■□￭PixelRoll」和「超現實禮物屋 ■□￭PixelXmas」，以及2個聖誕打卡位——「像素聖誕樹PixelTree」和「笑哈哈PixelFun」，參加者每次成功通關都會解鎖隱藏版像素角色並獲得印章，而於聖誕打卡位拍照並分享至社交平台亦會得到印章，只要集齊4個印章就可換領獨家限定版PixelMas禮品。此外，黃埔天地專程設置了一幅4米寬大型雙面旋轉聖誕像素壁畫。