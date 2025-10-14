黃埔TIDES開幕 Live Nation冀填補中小型表演場地需要

近年政府大力推動盛事經濟起，各規模活動來港舉行，它們對場地大小的要求亦有所不同。演唱會主辦方Live Nation位於黃埔、佔地超過3萬平方呎的「TIDES」今日(14日)開幕。場地可容納1,500人，設各種專業舞台製作和巡演級設施。Live Nation發言人表示，TIDES的場地預約率已達七至八成，節目非常多元，由本地樂團、棟篤笑表演外，亦有來自日本等國際樂團來港表演，甚至是企業私人活動等；稱未來10年都將在區內營業，並目標每年舉辦250場活動，為香港表演者提供「長久、認真」的合作機會。
TIDES坐落於鄰近紅磡海濱的經典船形地標建築「黃埔號」1 樓及U1樓，場地可容納1,500名觀眾，其中舞台有內置的360度環迴立體音響、專業燈光系統以及頂尖舞台設計，和支援隨插即用的製作設備；設計時尚簡約的貴賓室The Upper Deck，附有貴賓專用設施並可直播場內表演，讓賓客於觀賞表演前後享用。此外，TIDES 亦提供餐飲服務，如Sunset Bar將可因應主題而推出特調飲品，並開放與不同本地品牌合作。
場內亦設有藝人專用休息室、後台工作室及訪問專用的Green Room。觀眾席方面，位於上層的 Captain’s Bar 及看台位置可俯瞰整個舞台及場地，連同主廳 TIDES Hall 共可容納多達 1,500 位觀眾，帶來沉浸式的娛樂體驗。
冀填補中小型表演場地需要
Live Nation亞洲場地發展部總裁Stephanie Bax指，本港疫後缺乏中小型表演場地，有鑑於此，Live Nation便選擇在港設中小型表演場地，填補市場需要，協助新晉藝人擴大觀眾群並進一步提升現場表演的舞台體驗；她又指，TIDES是Live Nation進軍亞洲的第一步，未來會繼續物色地點設置表演場地。
不會對附近居民構成滋擾
Live Nation (HK) Limited 執行董事源頴詩亦補充，黃埔是「天時地利人和」的選址，場地已舉辦6場試業及正式表演活動，暫未接獲投訴，其中過去周末舉行約1千名觀眾的演唱會，人潮在表演結束後約20分鐘便散去，因此相信未來亦不會對附近居民構成滋擾。