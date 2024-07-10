黃大仙上月停電 兩電纜受外物干擾 中電︰絕緣功能受損

黃大仙區上月12日晚較大規模停電，區內多幢住宅大廈及商場無電力供應。中電昨就事件向機電工程署提交調查報告，指事故起因緣於區內兩條1.1萬伏特環型電路的地下電纜，各有一個電纜接頭之前曾受到「第三方外物」干擾，引致絕緣功能逐漸受損，令當日兩條電纜先後發生故障。
報告指出，中電於6月12日當天下午1時，偵測到一條位於聯合道至美德樓的1.1萬伏特電纜發生故障，隨即作隔離，受影響範圍內的電力繼續由另一條位於龍光樓至趣園樓的1.1萬伏特電纜供應，故供電未受影響。中華電力亦隨即向相關政府部門申請作緊急掘路工程，安排工程人員搶修。
報告指，上述電纜至晚上8時02分仍在搶修時，位於龍光樓至趣園樓正在供電的1.1萬伏特電纜亦發生故障，因而造成約2,250個客戶的電力供應受到影響。經工程人員搶修，近500個客戶的供電於晚上11時30分以流動發電機提供，而其他客戶供電於6月13日凌晨零時11分全面恢復。
中電再次向受影響市民衷心致歉，又表示理解市民對電力事故的關注，已即時採取額外應對措施，包括加強巡查黃大仙區的電纜線路與變電站設備，預計7月中前完成巡查區內所有客戶變電站，同時會加強巡查第三方工地，提醒工地前線工人，在進行第三方工程時避免干擾地底電纜，以免造成破損。另外，中電亦會繼續應用創新科技為黃大仙區內關鍵地底電纜進行狀態檢測，以及加快更新黃大仙區內的關鍵供電設備。
機電署指，會仔細審視中電提交的報告，評估事故成因是否理據充分，以及改善措施是否適切，有需要時會要求中電釐清報告內容和提供資料。