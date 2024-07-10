黃大仙上月停電 兩電纜受外物干擾 中電︰絕緣功能受損

黃大仙區上月12日晚較大規模停電，區內多幢住宅大廈及商場無電力供應。中電昨就事件向機電工程署提交調查報告，指事故起因緣於區內兩條1.1萬伏特環型電路的地下電纜，各有一個電纜接頭之前曾受到「第三方外物」干擾，引致絕緣功能逐漸受損，令當日兩條電纜先後發生故障。

報告指出，中電於6月12日當天下午1時，偵測到一條位於聯合道至美德樓的1.1萬伏特電纜發生故障，隨即作隔離，受影響範圍內的電力繼續由另一條位於龍光樓至趣園樓的1.1萬伏特電纜供應，故供電未受影響。中華電力亦隨即向相關政府部門申請作緊急掘路工程，安排工程人員搶修。