黃大仙上月停電　政府倡中電向受影響住戶派心意券

中電今年發生多宗電壓驟降，導致多區電力供應中斷。環境及生態局長謝展寰今(3日)在立法會書面回覆議員質詢時指，非常關注中電近半年相繼發生的多宗停電和電壓驟降事故，當中在上月中，中電位於黃大仙區的1.1萬伏特電纜故障，導致區內約2,250戶停電事件後，他翌日已經會見中電總裁，建議中電參考前年6月的元朗電纜橋起火事件而導致的停電後，向受影響住宅客戶派發心意券，相信中電作為具社會責任的公司，會慎重考慮有關建議。

謝展寰指，就近期本港發生多宗停電和電壓驟降事故，機電署與中電成立「檢視中電供電系統特別工作組」跟進。環境局透露工作組已開展工作，機電署現正跟進招聘獨立顧問，以期在12個月內完成檢討工作並提交報告。

同時，機電署亦正籌備成立「檢視中電供電系統督導小組」，機電署署長會邀請本地專家學者參與督導小組，監督獨立顧問的工作及就報告給予意見。督導小組的第一次會議暫定於本年8月舉行。

至於政府向中電提出，就重大電壓驟降事故設立懲罰方案，以納入現行與中電的《管制計劃協議》的懲罰機制，謝展寰指按照《協議》，任何條款更改都需要政府和中電雙方同意方能實行，中電還在考慮政府提出的方案。