黃大仙停電︱中電提交調查報告 指兩地下電纜接頭曾受外物干擾

黃大仙區上月12日晚發生停電，區內多幢住宅大廈及商場無電力供應，中電今日(9日)就事件向機電工程署提交調查報告。調查指，事故起因緣於區內兩條一萬一千伏特環型電路的地下電纜，在當日先後發生故障；中電進行剖析後確定兩條電纜各有一個電纜接頭之前曾經受到「第三方外物」干擾，引致絕緣功能逐漸受損，令當日兩條電纜先後發生故障。
報告指出，中電於6月12日當天下午1時，偵測到一條位於聯合道至美德樓的一萬一千伏特電纜發生故障，故障電纜被即時隔離，受影響範圍內的電力繼續由另一條位於龍光樓至趣園樓的一萬一千伏特電纜供應，因此供電未受影響。中華電力亦隨即向相關政府部門申請進行緊急掘路工程，安排工程人員搶修故障的電纜。
然而，上述電纜至晚上8時02分仍在搶修時，位於龍光樓至趣園樓正在供電的一萬一千伏特電纜發生故障，因而造成約2,250個客戶的電力供應受到影響。經工程人員全力搶修，近500個客戶的供電於晚上11時30分以流動發電機提供，而其他客戶供電於6月13日凌晨零時11分全面恢復。
七月中前完成巡查區內所有客戶變電站
中電再次向受影響市民衷心致歉，又表示，理解市民對電力事故的關注，已即時採取額外應對措施，包括加強巡查黃大仙區的電纜線路與變電站設備，預計七月中前完成巡查區內所有客戶變電站，同時會加強巡查第三方工地，提醒工地前線工人，在進行第三方工程時避免干擾地底電纜，以免造成破損。
另外，中電亦會繼續應用創新科技為黃大仙區内關鍵地底電纜進行狀態檢測，以及加快更新黃大仙區內的關鍵供電設備。
今再次向受影響市民衷心致歉，並指理解黃大仙區市民對電力事故的關注，已即時採取額外應對措施，包括加強巡查黃大仙區的電纜線路與變電站設備，預計七月中前完成巡查區內所有客戶變電站，同時會加強巡查第三方工地，提醒工地前線工人，在進行第三方工程時避免干擾地底電纜，以免造成破損。