黃大仙停電︱中電提交調查報告 指兩地下電纜接頭曾受外物干擾

黃大仙區上月12日晚發生停電，區內多幢住宅大廈及商場無電力供應，中電今日(9日)就事件向機電工程署提交調查報告。調查指，事故起因緣於區內兩條一萬一千伏特環型電路的地下電纜，在當日先後發生故障；中電進行剖析後確定兩條電纜各有一個電纜接頭之前曾經受到「第三方外物」干擾，引致絕緣功能逐漸受損，令當日兩條電纜先後發生故障。

報告指出，中電於6月12日當天下午1時，偵測到一條位於聯合道至美德樓的一萬一千伏特電纜發生故障，故障電纜被即時隔離，受影響範圍內的電力繼續由另一條位於龍光樓至趣園樓的一萬一千伏特電纜供應，因此供電未受影響。中華電力亦隨即向相關政府部門申請進行緊急掘路工程，安排工程人員搶修故障的電纜。