黃大仙停電︱謝展寰約見中電總裁 中電：正調查電力事故成因

黃大仙昨晚（12日）發生停電事故，環境及生態局局長謝展寰今日（13日）約見中華電力有限公司（中電）總裁羅嘉進，表達對事件極度關注。謝展寰強調，穩定可靠的電力供應對香港市民的生活，以及各層面的經濟活動都十分重要。近期中電發生多宗電力驟降和供應中斷事故，頻密程度令人擔心中電的服務水平是否有所下降，認為今次事故不能當作個別事件看待，中電有必要從公司文化和整個電力供應系統的管理制度入手，找出問題所在，從根本作出改善，減少未來發生事故的機會，維持一直以來香港賴以為榮的穩定可靠電力供應。

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中電表示，正就昨晚(12日)黃大仙區電力事故的成因展開調查，並會向政府提交報告。中電又表示，明白環境及生態局對近期電力事故的關注，以及市民對可靠供電的期 望。就局方於今天會上提出的建議，中華電力將會與機電工程署成立特別工作 組，在 12 個月內就電力供應系統的管理進行檢討，並提交報告。

中電續指，電力系統是一個複雜而環環緊扣的系統。資產管理及維修保養是穩定電力供應 不可或缺的一環，中華電力一直認真負責地管理我們的資產，並致力與時並進、採取切實可行的措施，持續提升供電可靠度；會繼續努力，為市民提供可靠安全的供電服務，並會加強與社區及市 民的溝通，繼續為香港的持續發展作出貢獻。