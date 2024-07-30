黃大仙區議會議員到訪啟德體育園 了解工程最新進度

黃大仙區議會議員昨日(29日)到訪啟德體育園，參觀啟德青年運動場及啟德主場館建築工地，了解項目的最新發展和工程進度。議員就啟德體育園的工程進度、場地使用及營運表示關注，並十分認同啟德體育園透過提供多元化的設施及引入不同的體育活動和大型盛事，可為市民和旅客帶來嶄新的體驗。此外，體育園將需要大量人才以配合舉辦大型活動，議員們期待園方在黃大仙區舉辦的地區招聘會。

參觀活動由身兼黃大仙區議會主席及民政事務專員胡鉅華，率領黃大仙區議會一眾議員參加，並在文化體育及旅遊局代表、啟德體育園有限公司總監(策略發展)鄧竟成陪同下，到訪啟德青年運動場大樓，聽取啟德體育園項目團隊介紹園區。工程團隊介紹主場館具隔音功能的開合式上蓋設計，讓主場館可全天候開放，適合舉辦各類國際級體育賽事、展覽和演唱會。此外，體育園內各主要場地均符合國際標準，為本地精英運動員提供更多主場作賽的機會。