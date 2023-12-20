黃大仙東頭邨夫欠債逾百萬 趁妻女熟睡持刀襲擊後 單位陷火海成焦屍 （更新）

6人送院治理

救援人員到場在起火單位找到一具燒焦男屍為男戶主，3母女包括49歲母親頭和手有割傷、16歲長女前額及手有割傷、12歲幼女沒有受傷；另外有3母女吸入濃煙不適，分別是60歲母親及兩名分別28歲及22歲女兒，6人全部送往伊利沙伯醫院治理。

案件暫列火警及屍體發現，由黃大仙警區重案組接手調查。另外，有市民報稱目擊有人從高處墮下，經進一步了解，證實是報案人太緊張，誤會有人墮樓。