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2023-12-20 08:50:00

黃大仙東頭邨夫欠債逾百萬 趁妻女熟睡持刀襲擊後 單位陷火海成焦屍 （更新）

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（有線電視新聞圖片）

黃大仙發生火警，起火單位發現一具燒焦男屍體，另外3名女子受傷，3人吸入濃煙不適，全部傷者送院。

（有線電視新聞圖片）

單位起火一度傳出爆炸聲

今日（20日）早上7時許，警方接報指東頭邨貴東樓一個低層單位發生火警，據報現場曾傳出爆炸聲，震碎單位窗戶玻璃，驚動大廈多名居民報案。消防接報到場開喉灌救，並派出搜救隊協助疏散居民，火警於747分救熄。

黃大仙東頭邨火警傳爆炸聲，發現1具焦屍，另3母女有刀傷。(Google Map)

黃大仙東頭邨火警傳爆炸聲，發現1具焦屍，另3母女有刀傷。(Google Map)

6人送院治理

救援人員到場在起火單位找到一具燒焦男屍為男戶主，3母女包括49歲母親頭和手有割傷、16歲長女前額及手有割傷、12歲幼女沒有受傷；另外有3母女吸入濃煙不適，分別是60歲母親及兩名分別28歲及22歲女兒，6人全部送往伊利沙伯醫院治理。

案件暫列火警及屍體發現，由黃大仙警區重案組接手調查。另外，有市民報稱目擊有人從高處墮下，經進一步了解，證實是報案人太緊張，誤會有人墮樓。

起火單位發現一具燒焦屍體。(資料圖片)

起火單位發現一具燒焦屍體。(資料圖片)

長女稱父持利器襲擊

現場消息指，起火單位住有一家四口，包括戶主夫婦與兩名女兒，事發前單位內曾傳出激烈爭吵聲。其後，長女向在場警員稱，早上約7時父母因事爭執，父親持利器襲擊她們，各人閃避逃跑；其後單位失火。消息稱，男戶主做三行，最近疑欠債百萬財困，有人趁妻女在睡夢中突然持刀施襲，3母女逃出單位向鄰居求救，未幾單位即告起火。

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