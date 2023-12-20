黃大仙東頭邨1死6傷火警　單位檢助燃劑　警循債務及家庭糾紛方向調查（更新）

【12:00更新】黃大仙東頭邨今早(20日)發生1死6傷火警，現場找到一具燒焦男屍，警方及消防在中午交代案件，指火警單位中找到助燃劑，認為火警有可疑，警方會循債務及家庭糾紛方向調查，同時澄清現場無人墮樓。

母女被斬傷 起火原因有可 疑

消防指，火場面積約6米乘5米，期間疏散30人，在起火單位發現一具燒焦的男屍，並檢獲助燃劑，相信起火原因有可疑，期間處理6名傷者，其中2人情況嚴重，全部送往伊院治理，現場燒焦屍體就判斷為明顯死亡。在火警中，消防出動8輛救護車及多部消防車輛等，期間派出63名消防員及28名救護人員到現場，並動用兩條喉及一隊煙帽隊灌救。

警方指，早上7時20分接報有關單位發生火警，其中有人受刀傷，現場找到3名女子，屬母女關係，49歲女戶主左後腦有刀傷，16歲女子左手和額傷有刀傷，12歲女孩則沒有傷勢，初步相信49歲的男戶住用刀斬傷妻子和大女，其後單位起火，並找到一具燒焦男屍，身份有待確認。警方認為今次是單一事件，無證據顯示案件涉及其他人，已將案件轉交社署跟進，案件暫列作火警及傷人案，交由黃大仙總區重案組繼續調查，確定起火原因及傷者受傷過程。

涉事家庭無家暴紀錄 事前無發生爭執

被問到男事主是否欠下賭債，警方回應指，涉案單位沒有家暴紀錄，而男戶主的賭債是調查方向之一，初步調查亦沒有發現事前有家庭糾紛，警方會循債務及家庭糾紛方向調查。消防就表示，大廈消防裝備在啟動狀態。

消息指，死者是三行工人，近日曾向妻子表示工作不愉快，並欠下150萬元賭債。死者突然趁妻子熟睡，用利器割傷對方，死者兩名女兒上前制止，期間大女的手腕和左額受傷。 消防動用兩條喉及一隊煙霧隊灌救，在接報近半小時後將火救熄。