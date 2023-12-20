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2023-12-20 12:15:00

黃大仙東頭邨1死6傷火警　單位檢助燃劑　警循債務及家庭糾紛方向調查（更新）

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（有線電視新聞圖片）

【12:00更新】大仙東頭邨今早(20日)發生1死6傷火警，現場找到一具燒焦男屍，警方及消防在中午交代案件，指火警單位中找到助燃劑，認為火警有可疑，警方會循債務及家庭糾紛方向調查，同時澄清現場無人墮樓。

母女被斬傷   起火原因有可

消防指，火場面積約6米乘5米，期間疏散30人，在起火單位發現一具燒焦的男屍，並檢獲助燃劑，相信起火原因有可疑，期間處理6名傷者，其中2人情況嚴重，全部送往伊院治理，現場燒焦屍體就判斷為明顯死亡。在火警中，消防出動8輛救護車及多部消防車輛等，期間派出63名消防員及28名救護人員到現場，並動用兩條喉及一隊煙帽隊灌救。

警方指，早上7時20分接報有關單位發生火警，其中有人受刀傷，現場找到3名女子，屬母女關係，49歲女戶主左後腦有刀傷，16歲女子左手和額傷有刀傷，12歲女孩則沒有傷勢，初步相信49歲的男戶住用刀斬傷妻子和大女，其後單位起火，並找到一具燒焦男屍，身份有待確認。警方認為今次是單一事件，無證據顯示案件涉及其他人，已將案件轉交社署跟進，案件暫列作火警及傷人案，交由黃大仙總區重案組繼續調查，確定起火原因及傷者受傷過程。

涉事家庭無家暴紀錄  事前無發生爭執

被問到男事主是否欠下賭債，警方回應指，涉案單位沒有家暴紀錄，而男戶主的賭債是調查方向之一，初步調查亦沒有發現事前有家庭糾紛，警方會循債務及家庭糾紛方向調查。消防就表示，大廈消防裝備在啟動狀態。

消息指，死者是三行工人，近日曾向妻子表示工作不愉快，並欠下150萬元賭債。死者突然趁妻子熟睡，用利器割傷對方，死者兩名女兒上前制止，期間大女的手腕和左額受傷。 消防動用兩條喉及一隊煙霧隊灌救，在接報近半小時後將火救熄。

警方及消防指，火警起因有可疑，警方將循債務及家庭糾紛方向調查。 起火單位部分外牆被燒至熏黑。(有線電視新聞圖片) 消防處高級消防隊長蔡永耀。 警方黃大仙警區署理總督察(行動)郭俊希。 高級救護主任梁頴遜。

黃大仙東頭邨夫欠債逾百萬 趁妻女熟睡持刀襲擊後 單位陷火海成焦屍 （更新）

【08:50更新】黃大仙發生火警，起火單位發現一具燒焦男屍體，另外3名女子受傷，3人吸入濃煙不適，全部傷者送院。

單位起火一度傳出爆炸聲

今日（20日）早上7時許，警方接報指東頭邨貴東樓一個低層單位發生火警，據報現場曾傳出爆炸聲，震碎單位窗戶玻璃，驚動大廈多名居民報案。消防接報到場開喉灌救，並派出搜救隊協助疏散居民，火警於747分救熄。

黃大仙東頭邨火警傳爆炸聲，發現1具焦屍，另3母女有刀傷。(Google Map)

黃大仙東頭邨火警傳爆炸聲，發現1具焦屍，另3母女有刀傷。(Google Map)

6人送院治理

救援人員到場在起火單位找到一具燒焦男屍為男戶主，3母女包括49歲母親頭和手有割傷、16歲長女前額及手有割傷、12歲幼女沒有受傷；另外有3母女吸入濃煙不適，分別是60歲母親及兩名分別28歲及22歲女兒，6人全部送往伊利沙伯醫院治理。

案件暫列火警及屍體發現，由黃大仙警區重案組接手調查。另外，有市民報稱目擊有人從高處墮下，經進一步了解，證實是報案人太緊張，誤會有人墮樓。

起火單位發現一具燒焦屍體。(資料圖片)

起火單位發現一具燒焦屍體。(資料圖片)

長女稱父持利器襲擊

現場消息指，起火單位住有一家四口，包括戶主夫婦與兩名女兒，事發前單位內曾傳出激烈爭吵聲。其後，長女向在場警員稱，早上約7時父母因事爭執，父親持利器襲擊她們，各人閃避逃跑；其後單位失火。消息稱，男戶主做三行，最近疑欠債百萬財困，有人趁妻女在睡夢中突然持刀施襲，3母女逃出單位向鄰居求救，未幾單位即告起火。

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