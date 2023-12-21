黃大仙男子疑揮刀傷妻女再自焚 警︰家庭糾紛引起

黃大仙東頭邨發生火警，一死6傷，當中死者妻女傷勢嚴重。一名中年男子疑工作不愉快，加上欠下過百萬元賭債，情緒受困，昨早突向熟睡中妻女施襲，其後在單位內放火。消防事後在單位內發現疑涉案男戶主焦屍。警方指，肇事家庭無家暴紀錄，暫相信由家庭糾紛引起，會調查是否與債務有關。

現場為東頭邨貴東樓7樓一單位，一家四口居於上址。死者為姓王(49歲)男戶主，其同齡妻子左後腦有刀傷，16歲長女手腕和頭部受傷，12歲幼女則無受傷，3人一併送伊利沙伯醫院治療。另外4名街坊疑吸入濃煙不適或受驚送院。重案組其後檢走兩把菜刀及其他證物。