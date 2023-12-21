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2023-12-21 04:30:31
日報

黃大仙男子疑揮刀傷妻女再自焚 警︰家庭糾紛引起

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黃大仙東頭邨火警 黃大仙東頭邨火警

黃大仙東頭邨發生火警，一死6傷，當中死者妻女傷勢嚴重。一名中年男子疑工作不愉快，加上欠下過百萬元賭債，情緒受困，昨早突向熟睡中妻女施襲，其後在單位內放火。消防事後在單位內發現疑涉案男戶主焦屍。警方指，肇事家庭無家暴紀錄，暫相信由家庭糾紛引起，會調查是否與債務有關。

現場為東頭邨貴東樓7樓一單位，一家四口居於上址。死者為姓王(49歲)男戶主，其同齡妻子左後腦有刀傷，16歲長女手腕和頭部受傷，12歲幼女則無受傷，3人一併送伊利沙伯醫院治療。另外4名街坊疑吸入濃煙不適或受驚送院。重案組其後檢走兩把菜刀及其他證物。

現場消息稱，男戶主任職工人，近日曾透露工作不愉快，並有150萬元賭債，情緒受困。事發前，正熟睡女戶主突遭施襲，長女聞叫聲入房了解，混亂間亦受傷。其後母女二人連同幼女奪門而出，並向同層鄰居求救入屋暫避，未幾單位內冒出濃煙。

火警昨早7時19分發生，約半小時後救熄。高級消防隊長蔡永耀指，火場面積約6米乘5米，相信睡房首先起火，在單位內找到助燃劑，加上火勢蔓延速度不尋常，認為起因有可疑。黃大仙分區助理指揮官(行動)署理總督察郭俊希稱，涉事家庭無家暴紀錄、事發前男女戶主無任何爭執，暫相信案件由家庭糾紛引起，為單一事件，無證據顯示案件涉及其他人，將案列火警及傷人處理，由黃大仙區重案組繼續調查，包括了解案件是否與債務有關；同時轉介社會福利署跟進。

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