黃大仙男工暴曬中暑暈倒墮樓 安全帶保命半天吊

黃大仙一名62歲剪草工人烈日當空下開工時中暑暈倒，從2樓平台墮樓！
今日（13日）下午3時許，該名姓何的男工於鳳德邨斑鳳樓2樓平台修剪植物，期間疑因天酷熱中暑，出現熱衰竭症狀，向同事表示感到不適後，便坐在平台小休。不料，休息時突然失去知覺暈倒，意外從2樓平台墮下。
安全帶令男工不致直墮地面
幸他獲安全帶保命，被安全帶吊在平台和地面之間懸空「半天吊」，不致直墮地面。大廈保安赫見他半天吊，連忙報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，男工已回復清醒，由消防員以長梯協助將他救下，並接受救護員初步治理，其後由救護車送院治理。
事發時黃大仙高達攝氏32至34度
根據天文台資料顯示，今日下午3時至4時期間，黃大仙一帶溫度高達攝氏32至34度。根據職業安全健康局資料，在炎熱天氣下工作，可引致中暑，可能出現身體痙攣甚至昏迷，嚴重時甚至可致死。
「工作暑熱警告」效果未如人意
本港近日天氣酷熱，戶外工作者首當其衝，容易出現中暑問題。職安局亦提醒市民，避免長時間戶外工作。勞工處今年5月15日推出黃、紅、黑3級的「工作暑熱警告」，原意欲提醒市民和僱主適時讓僱員休息，但成效為人詬病。前天文台長岑智明日前表示，警告未能符合實際用途，呼籲將之與酷熱警告整合。