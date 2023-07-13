黃大仙男工暴曬中暑暈倒墮樓 安全帶保命半天吊

黃大仙一名62歲剪草工人烈日當空下開工時中暑暈倒，從2樓平台墮樓！

今日（13日）下午3時許，該名姓何的男工於鳳德邨斑鳳樓2樓平台修剪植物，期間疑因天酷熱中暑，出現熱衰竭症狀，向同事表示感到不適後，便坐在平台小休。不料，休息時突然失去知覺暈倒，意外從2樓平台墮下。

安全帶令男工不致直墮地面

幸他獲安全帶保命，被安全帶吊在平台和地面之間懸空「半天吊」，不致直墮地面。大廈保安赫見他半天吊，連忙報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，男工已回復清醒，由消防員以長梯協助將他救下，並接受救護員初步治理，其後由救護車送院治理。