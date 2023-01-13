黃大仙祠年初一重開上頭炷香 單向潮水式參拜

不少善信會農曆大年初一到黃大仙祠上頭炷香，祈求新的一年事事順利。隨社會逐漸復常，因疫情闊別兩年的上頭炷香活動亦會「回歸」，嗇色園黃大仙祠昨宣布，將在年三十晚通宵開放至大年初一晚上9時(1月21至22日)，供善信上頭炷香祈福。年三十當日祠內實施單向人潮管制措施及指定参神路線；亦不設求籤區、跪拜區及供品區。嗇色園提醒市民到訪時，勿帶大型香枝、元寶蠟燭、生油及供品入祠，參拜時亦要佩戴口罩。

年三十當日黃大仙祠會如常開放至下午4時30分。善信可在黃大仙祠外廟宇廣場及黃大仙廣場排隊輪候，至當晚9時正黃大仙祠再開放。善信可選擇晚上11時或12時上香分別在不同區域等候，至子夜上頭炷香。嗇色園提醒市民勿帶大型香枝，並建議以家庭為單位，只攜備9支線香，以單向流水式到大殿、三聖堂及盂香亭三個位置上香，上香後須離開不能等候。

每年上頭炷香的人流約為5至7萬人，祠方預計今年人流約4至6萬人。黃大仙祠監院道長李耀輝表示，祠方會與警方、民安隊等機構合作維持祠內安全。此外，嗇色園網上平台TAO-NET、嗇色園官方Facebook及Instagram專頁亦會實時直播 祠內善信上頭炷香的盛況。