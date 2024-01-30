黃大仙祠年卅晚通宵開 料約6萬善信上頭炷香

不少善信會在農曆大年初一到黃大仙祠上頭炷香，嗇色園公布年三十(2月9日)晚上9時起開放予善信入黃大仙祠等候於子時上香，並通宵開放至大年初一(10日)晚上9時。嗇色園預計今年上頭炷香人次達5萬至6萬人。另外，黃大仙祠於年初一至十六(25日)，會延長開放時間，亦會實施人流管制。

黃大仙祠年三十下午4時半起將關閉作準備，晚上9時重開並讓善信入祠，以單向流水式到大殿、三聖堂及盂香亭上香後離開不能停留，祠內不設求籤區、跪拜區及供品區；想上頭炷香的善信，則可在祠內的參神平台等候於子時、即晚上11時或凌晨零時，按工作人員指示分批上頭炷香。嗇色園指，兩個等候區可容納約800人，滿額後將停止讓善信入內等候。