黃大仙祠年卅晚通宵開 料約6萬善信上頭炷香

不少善信會在農曆大年初一到黃大仙祠上頭炷香，嗇色園公布年三十(2月9日)晚上9時起開放予善信入黃大仙祠等候於子時上香，並通宵開放至大年初一(10日)晚上9時。嗇色園預計今年上頭炷香人次達5萬至6萬人。另外，黃大仙祠於年初一至十六(25日)，會延長開放時間，亦會實施人流管制。
黃大仙祠年三十下午4時半起將關閉作準備，晚上9時重開並讓善信入祠，以單向流水式到大殿、三聖堂及盂香亭上香後離開不能停留，祠內不設求籤區、跪拜區及供品區；想上頭炷香的善信，則可在祠內的參神平台等候於子時、即晚上11時或凌晨零時，按工作人員指示分批上頭炷香。嗇色園指，兩個等候區可容納約800人，滿額後將停止讓善信入內等候。
嗇色園行政總裁冼碧珊預計今年上頭炷香人次達5至6萬人，較去年約2.3萬人多逾一倍，已與警方、康文署及民安隊等規劃相關人流管制安排，亦會密切留意當天是否有內地團到訪黄大仙祠，又指港鐵當天提供通宵服務，料交通及秩序不成問題。
嗇色園說，今年黃大仙祠初一至十六期間繼續實施人流管制及單向參神路線，並延長開放時間。年初二至十三開放至下午6時，正月十四和十六開放至晚上8時。正月十五元宵節會開放至晚上10時，為配合政府夜繽紛活動，當晚7時半至8時祠內會有「夜光舞龍」等活動。
參拜太歲方面，年初二至整個正月(2月11日至3月9日)，生肖屬龍、狗、牛、兔之善信，出示有效身份證明文件，可免費進入「太歲元辰殿」內拜太歲。善信進入元辰殿，可獲「琉璃斗姥吊飾」一個；祈福上表，即可獲得「琉璃斗姥吊飾」一個及「硃砂平安手繩」一條。