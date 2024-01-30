熱門搜尋:
美斯訪香港 機管局債券 保暖方法 垃圾徵費 Twins演唱會2024 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 日本地震 姜濤 恒生指數 日圓匯率 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-30 04:30:26
日報

黃大仙祠年卅晚通宵開 料約6萬善信上頭炷香

分享：
頭炷香 黃大仙祠

黃大仙祠年三十晚會通宵開放。(林靄怡攝)

不少善信會在農曆大年初一到黃大仙祠上頭炷香，嗇色園公布年三十(2月9日)晚上9時起開放予善信入黃大仙祠等候於子時上香，並通宵開放至大年初一(10日)晚上9時。嗇色園預計今年上頭炷香人次達5萬至6萬人。另外，黃大仙祠於年初一至十六(25日)，會延長開放時間，亦會實施人流管制。

黃大仙祠年三十下午4時半起將關閉作準備，晚上9時重開並讓善信入祠，以單向流水式到大殿、三聖堂及盂香亭上香後離開不能停留，祠內不設求籤區、跪拜區及供品區；想上頭炷香的善信，則可在祠內的參神平台等候於子時、即晚上11時或凌晨零時，按工作人員指示分批上頭炷香。嗇色園指，兩個等候區可容納約800人，滿額後將停止讓善信入內等候。

嗇色園行政總裁冼碧珊預計今年上頭炷香人次達5至6萬人，較去年約2.3萬人多逾一倍，已與警方、康文署及民安隊等規劃相關人流管制安排，亦會密切留意當天是否有內地團到訪黄大仙祠，又指港鐵當天提供通宵服務，料交通及秩序不成問題。

嗇色園說，今年黃大仙祠初一至十六期間繼續實施人流管制及單向參神路線，並延長開放時間。年初二至十三開放至下午6時，正月十四和十六開放至晚上8時。正月十五元宵節會開放至晚上10時，為配合政府夜繽紛活動，當晚7時半至8時祠內會有「夜光舞龍」等活動。

Ad Block

參拜太歲方面，年初二至整個正月(2月11日至3月9日)，生肖屬龍、狗、牛、兔之善信，出示有效身份證明文件，可免費進入「太歲元辰殿」內拜太歲。善信進入元辰殿，可獲「琉璃斗姥吊飾」一個；祈福上表，即可獲得「琉璃斗姥吊飾」一個及「硃砂平安手繩」一條。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受