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2024-09-25 14:16:56

黃大仙童黨招會員　每周收400蚊「保護費」　43人被捕最細14歲

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43名青少年涉嫌「販運毒品」、「非法禁錮」、「傷人」、「藏有攻擊性武器」、「刑事毀壞」、「勒索」、「盜竊」、「邀請他人成為三合會社團成員」、「以三合會社團成員身份行事」及「自稱三合會社團的成員」等罪行被捕。

43名青少年涉嫌「販運毒品」、「非法禁錮」、「傷人」、「藏有攻擊性武器」、「刑事毀壞」、「勒索」、「盜竊」、「邀請他人成為三合會社團成員」、「以三合會社團成員身份行事」及「自稱三合會社團的成員」等罪行被捕。

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黃大仙警區刑事部人員於719日至924日進行反青少年罪惡行動，拘捕37名本地男子及6名本地女子，年齡介乎1421歲，涉嫌「販運毒品」、「非法禁錮」、「傷人」、「勒索」、「邀請他人成為三合會社團成員」、「以三合會社團成員身份行事」及「自稱三合會社團的成員」等罪行被捕。

 

 

 

黃大仙警區反青少年罪惡行動拘捕43人，年齡介乎14至21歲。 黃大仙警區反青少年罪惡行動拘捕43人，年齡介乎14至21歲。 黃大仙警區反青少年罪惡行動拘捕43人，年齡介乎14至21歲。 黃大仙警區反青少年罪惡行動拘捕43人，年齡介乎14至21歲。

一受害人半年交8000元「保護費」

警員留意到有青年涉嫌在學校、遊戲機中心、娛樂場所、籃球場、桌球中心等地方自稱三合會成員及煽惑青少年加入三合會。根據線報及調查後鎖定4個犯罪團夥，大部份骨幹成員於區內學校就讀，涉嫌威嚇及毆打同學並收取保護費，其中一名受害人半年間每星期支付300400元的保護費，涉及金額約8,000元。

 

 

 

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黃大仙警區反青少年罪惡行動拘捕43人，年齡介乎14至21歲。 黃大仙警區反青少年罪惡行動拘捕43人，年齡介乎14至21歲。 黃大仙警區反青少年罪惡行動拘捕43人，年齡介乎14至21歲。 黃大仙警區反青少年罪惡行動拘捕43人，年齡介乎14至21歲。

拒參與犯案被毆打、勒索或禁錮

警員檢獲多部手提電話、少量現金及香煙等物品外，亦發現有成員涉嫌以金錢及毒品利誘青少年成為三合會成員，灌輸未成年人無須負刑責的思想，並操控他們盜竊、販運毒品及私煙、收債、打鬥、洗黑錢及詐騙等罪行，如拒絕則被成員毆打、勒索或禁錮。

 

 

 

 

黃大仙警區反青少年罪惡行動拘捕43人，年齡介乎14至21歲。 黃大仙警區反青少年罪惡行動拘捕43人，年齡介乎14至21歲。 黃大仙警區反青少年罪惡行動拘捕43人，年齡介乎14至21歲。 黃大仙警區反青少年罪惡行動拘捕43人，年齡介乎14至21歲。 黃大仙警區反青少年罪惡行動拘捕43人，年齡介乎14至21歲。 黃大仙警區反青少年罪惡行動拘捕43人，年齡介乎14至21歲。

警零容忍三合會活動 籲家長留意子女情況

警方表示會密切留意與青少年相關的罪案趨勢，並會加強執法，對三合會有關的活動均採取零容忍態度，定必嚴正執法。同時呼籲家長留意子女交友情況，避免誤交損友或誤入歧途。

 

 

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