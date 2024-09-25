黃大仙童黨招會員　每周收400蚊「保護費」　43人被捕最細14歲

黃大仙警區刑事部人員於7月19日至9月24日進行反青少年罪惡行動，拘捕37名本地男子及6名本地女子，年齡介乎14至21歲，涉嫌「販運毒品」、「非法禁錮」、「傷人」、「勒索」、「邀請他人成為三合會社團成員」、「以三合會社團成員身份行事」及「自稱三合會社團的成員」等罪行被捕。

一受害人半年交 8000 元「保護費」 警員留意到有青年涉嫌在學校、遊戲機中心、娛樂場所、籃球場、桌球中心等地方自稱三合會成員及煽惑青少年加入三合會。根據線報及調查後鎖定4個犯罪團夥，大部份骨幹成員於區內學校就讀，涉嫌威嚇及毆打同學並收取保護費，其中一名受害人半年間每星期支付300至400元的保護費，涉及金額約8,000元。

拒參與犯案被毆打、勒索或禁錮 警員檢獲多部手提電話、少量現金及香煙等物品外，亦發現有成員涉嫌以金錢及毒品利誘青少年成為三合會成員，灌輸未成年人無須負刑責的思想，並操控他們盜竊、販運毒品及私煙、收債、打鬥、洗黑錢及詐騙等罪行，如拒絕則被成員毆打、勒索或禁錮。