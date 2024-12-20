黃大仙綠Van斑馬線前穿人群逆線爬頭 網民：釘硬牌(有片)

昨日（19日）晚上網上流傳一段片長約20秒短片，配有文字，標示拍攝時間為12月19日晚上約9時，地點為黃大仙東頭村道近黃大仙中心巴士總站。從影片中可見，一輛白色私家車停在黃大仙東頭村道近黃大仙中心巴士總站外斑馬線前，當時有多名途人正在橫過馬路，而一輛載客的綠色專線小巴則停在私家車後面，疑因前面私家車停在斑馬線前太耐感到不耐厭，竟突然抽右爬頭，並駛過對面逆向行車線，穿過人群揚長而去。懷疑違例駕駛小巴的車頭玻璃放置一個「33M」路線牌，該路線來往黃大仙至海港花園。

網民建議拍片者舉報

有不少網民看過短片後紛紛留言討論，批評該小巴士司機已涉嫌違反交通規例，建議拍片者舉報，「交上去喇，釘硬牌」、「 綠頂都咁駁（博）？」、「9成入老危（危險駕駛」）」；亦有人好奇問拍片者，為何預知小巴司機會違規行車，拍片者則回覆指，因目睹小巴的頭輪壓住之字線便覺得不妥，未料到小巴司機真的逆線抽頭離開。

運輸署稱「之」字線控制區內不可超車

根據運輸署資料顯示，車輛在髹有「之」字線的控制區內，不可超越最靠近斑馬線正在行駛的車輛，也不可超越正停下讓路給行人的車輛；如有人已踏足「斑馬線」上，便須停車，讓行人橫過馬路。