黃家駒墓碑遭錘鑿 淋汽水 兩男子涉刑毀被捕

香港知名樂隊Beyond的已故主音黃家駒墓碑遭大肆破壞。兩男子昨晨到黃家駒下葬的將軍澳華人永遠墳場，有片段拍得自稱「社會破壞者」的光頭男子，不單涉嫌向黃家駒墓碑淋汽水，更懷疑用鎚敲打及用筆塗鴉黃家駒遺照。警方同日中午拘捕兩名涉嫌刑事毀壞的15和23歲男子，墓碑暫用白布圍封。Beyond 3名成員對事件表示憤怒。有專程拜祭的歌迷見偶像的墓碑遭破壞傷心不已，跪地痛哭。有執業律師指，涉案人不但違反《公眾墳場規例》，更有可能違反刑事罪行條例第60條的刑毀罪。
昨日網上流傳兩段影片，有關一名男子於黃家駒在墓碑前涉嫌破壞的過程，另一人涉拍片「全記錄」。首條影片中，一名光頭男子邊大唱Beyond的《海闊天空》，邊向墓碑淋汽水，隨後上前似舔走汽水；其後提起墓碑前花束，並口咬花紙。該男子又自稱是「社會破壞者」，並用筆在墓碑寫上「社會破壞者」、「光頭Bob」等字句，再用腳不斷踢黃家駒的遺照，期間不斷講粗口。另一段影片則可見，光頭男手持鐵錘狂砸墓碑，又踩踏墓前由歌迷擺放的花束，並向自己身上淋汽水。
警方表示，昨早11時31分接到墳場職員報案，指有墳墓遭鐵錘砸及塗鴉，調查後拘捕兩名男子(15及23歲)。據悉一人是中二學生，一人報稱冷氣維修技工。有消息指，光頭男為15歲YouTuber、曾自稱「社會破壞者」；拍片者姓葉、23歲，據指葉男熱衷武術，曾在電視綜藝節目表演。消息指，有人亦自稱患自閉症及過度活躍，但無醫生證明，並估計有人為了博取網上收視，引人注意而犯案。
黃家強︰摧毁別人墓園道德淪亡
案發後，Beyond低音結他手、黃家駒胞弟黃家強於社交平台怒斥兩名破壞者，指千里迢迢來摧毁別人的墓園，道德淪亡；痛斥「我不知怎樣去譴責你，倒感慨你的生活環境竟然會造就出一個你這樣可悲、可恥、可憐、可恨的賤種。」Beyond主音結他手黃貫中透過社交平台發文憤怒表示，「(破壞墓碑的人)小則肚痛，大則橫死。」另一成員葉世榮亦在微信指事件實在可惡，「家駒在天之靈也不會放過他們」，涉案二人必須受到法律的制裁。另有專程從四川來港拜祭的歌迷，見到偶像的墓碑遭破壞傷心不已，更跪在墓碑前淚灑當場久久不願起來。歌迷表示，想不到首次來港，便看到偶像的墳墓被毀壞，十分痛心，希望大家可以做一個心存善良的人。
江玉歡：不應傳閱相關影片
選委界立法會議員、執業律師江玉歡表示，損毀墳墓行為極為失德，對於有人故意墓穴肆意破壞，感到氣憤和不安。她提到「刑事毀壞」最高可判以十年監禁，惟舉證過程冗長，其中證明有人的資產被損害較為複雜，因是次事件中「個墓係先人嘅資產」。她強調刑毀「並非告唔到」，又指，澳洲等司法體系有制定針對與毀壞墳墓相關的刑事罪行，而香港可借鏡。
就破壞公眾墳場內的墳墓，本港有《公眾墳場規例》，違例者可被處最高刑罰5,000元，江玉歡認為此條例「最易告得入」但刑罰太輕，促政府增設更重的刑罰。另外，涉案光頭男子過住行為怪異，江玉歡認為政府應正視問題，為相關人士設記錄並幫助他們治療，而非「咩都唔做，就咁由佢哋喺社會」；她又呼籲市民不要傳閱相關影片，否則讓他們認為自己變得出名，正中下懷。
執業大律師陸偉雄接受本報查詢指，審判刑毀案件時看重動機，「係收咗錢定有私怨」判刑都有不同；如被告人精神有問題，法庭則會索取精神科報告，若證實精神有問題就會判以醫院令，其中分有限期醫院令及無限期醫院令，後者由醫生判斷犯人何時才可出院。