黃家駒墓碑遭錘鑿 淋汽水 兩男子涉刑毀被捕

香港知名樂隊Beyond的已故主音黃家駒墓碑遭大肆破壞。兩男子昨晨到黃家駒下葬的將軍澳華人永遠墳場，有片段拍得自稱「社會破壞者」的光頭男子，不單涉嫌向黃家駒墓碑淋汽水，更懷疑用鎚敲打及用筆塗鴉黃家駒遺照。警方同日中午拘捕兩名涉嫌刑事毀壞的15和23歲男子，墓碑暫用白布圍封。Beyond 3名成員對事件表示憤怒。有專程拜祭的歌迷見偶像的墓碑遭破壞傷心不已，跪地痛哭。有執業律師指，涉案人不但違反《公眾墳場規例》，更有可能違反刑事罪行條例第60條的刑毀罪。

昨日網上流傳兩段影片，有關一名男子於黃家駒在墓碑前涉嫌破壞的過程，另一人涉拍片「全記錄」。首條影片中，一名光頭男子邊大唱Beyond的《海闊天空》，邊向墓碑淋汽水，隨後上前似舔走汽水；其後提起墓碑前花束，並口咬花紙。該男子又自稱是「社會破壞者」，並用筆在墓碑寫上「社會破壞者」、「光頭Bob」等字句，再用腳不斷踢黃家駒的遺照，期間不斷講粗口。另一段影片則可見，光頭男手持鐵錘狂砸墓碑，又踩踏墓前由歌迷擺放的花束，並向自己身上淋汽水。

警方表示，昨早11時31分接到墳場職員報案，指有墳墓遭鐵錘砸及塗鴉，調查後拘捕兩名男子(15及23歲)。據悉一人是中二學生，一人報稱冷氣維修技工。有消息指，光頭男為15歲YouTuber、曾自稱「社會破壞者」；拍片者姓葉、23歲，據指葉男熱衷武術，曾在電視綜藝節目表演。消息指，有人亦自稱患自閉症及過度活躍，但無醫生證明，並估計有人為了博取網上收視，引人注意而犯案。

