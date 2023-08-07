黃竹坑道地底爆水管淪澤國　往香港仔隧道方向全線封閉 水務署：預計明早6時前重開

黃竹坑道地底食水管爆裂，有大量泥水如噴泉般湧出路面。(網片截圖)

【22:51更新】水務署表示，上午約5時接獲黃竹坑道27號對開東行線爆水管報告，涉及一直徑450毫米的食水管，隨即派員進行緊急維修，有關水管位於黃竹坑道東行線快線的車道。慢線車道在完成重鋪路面後，已於下午4時重開。水務署表示，職員現正加緊維修水管，待完成後，便隨即重鋪中線及快線路面，預計於明日(8日)上午6時前重開。事件原因正在調查，附近食水供應沒有受到影響。

【16:12更新】因應黃竹坑道已局部恢復行車，城巴所有受影響路線陸續回復原有行車路線前往港島北及九龍，東行甄沾記大廈巴士站維持停用。城巴將於下午繁忙時間因應路面狀況，作靈活車務調配。

【14:00更新】香港仔黃竹坑道東行近甄沾記大廈對開，今日(7日)清晨4時許有地底水管爆裂，受事件影響，黃竹坑道往香港仔隧道方向行車線全封，現時中西區，香港仔及西九龍一帶的交通非常擠塞，運輸署呼籲駕駛人士忍讓及小心駕駛。

運輸署下午表示，因水管爆裂，黃竹坑道(往香港仔隧道方向)近甄沾記大廈的全線仍然封閉。現已實施以下的臨時交通安排：

沿鴨脷洲橋道行駛的車輛不能前往黃竹坑道(往香港仔隧道方向)

業勤街現已改為東行行車。沿香港仔海傍道(往香港仔隧道方向)車長十米以下的車輛須改經業勤街前往黃竹坑道(往香港仔隧道方向)

以下受影響巴士路線須改道行駛：

城巴巴士路線：

4,37A,38,41A,42,47P,48,592,70,70P,71,72,73,76,77,77X,78,90,90C,97,973,99,

99X

過海巴士路線：

107,107P,170,171,171A,171P,671,671X

運輸署又指，中環、上環及薄扶林一帶的交通預計較為繁忙，市民請使用港鐵服務，又呼籲駕駛人士考慮改用其他道路，例如薄扶林道。