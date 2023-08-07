黃竹坑道地底爆水管淪澤國　往香港仔隧道方向全線封閉 水務署：預計明早6時前重開

【22:51更新】水務署表示，上午約5時接獲黃竹坑道27號對開東行線爆水管報告，涉及一直徑450毫米的食水管，隨即派員進行緊急維修，有關水管位於黃竹坑道東行線快線的車道。慢線車道在完成重鋪路面後，已於下午4時重開。水務署表示，職員現正加緊維修水管，待完成後，便隨即重鋪中線及快線路面，預計於明日(8日)上午6時前重開。事件原因正在調查，附近食水供應沒有受到影響。
【16:12更新】因應黃竹坑道已局部恢復行車，城巴所有受影響路線陸續回復原有行車路線前往港島北及九龍，東行甄沾記大廈巴士站維持停用。城巴將於下午繁忙時間因應路面狀況，作靈活車務調配。
【14:00更新】香港仔黃竹坑道東行近甄沾記大廈對開，今日(7日)清晨4時許有地底水管爆裂，受事件影響，黃竹坑道往香港仔隧道方向行車線全封，現時中西區，香港仔及西九龍一帶的交通非常擠塞，運輸署呼籲駕駛人士忍讓及小心駕駛。
運輸署下午表示，因水管爆裂，黃竹坑道(往香港仔隧道方向)近甄沾記大廈的全線仍然封閉。現已實施以下的臨時交通安排：
- 沿鴨脷洲橋道行駛的車輛不能前往黃竹坑道(往香港仔隧道方向)
- 業勤街現已改為東行行車。沿香港仔海傍道(往香港仔隧道方向)車長十米以下的車輛須改經業勤街前往黃竹坑道(往香港仔隧道方向)
以下受影響巴士路線須改道行駛：
城巴巴士路線：
- 4,37A,38,41A,42,47P,48,592,70,70P,71,72,73,76,77,77X,78,90,90C,97,973,99,
- 99X
過海巴士路線：
- 107,107P,170,171,171A,171P,671,671X
運輸署又指，中環、上環及薄扶林一帶的交通預計較為繁忙，市民請使用港鐵服務，又呼籲駕駛人士考慮改用其他道路，例如薄扶林道。
泥水湧出致路陷 行車線現大洞
網上片段可見，現場有大量泥水如噴泉般不斷湧出路面，馬路佈滿泥濘，地底沙泥疑被水沖走引致路陷，行車線上出現一個大洞。水務處派員到場關閉水掣，並進行搶修，警員在場指揮交通， 疏導車龍。
受事件影響，黃竹坑道往香港仔隧道方向全線封閉。運輸署指，受黃竹坑道水管爆裂的交通改道及較早前的干諾道中天橋交通意外的影響，現時中西區，香港仔及西九龍一帶的交通非常擠塞，包括山道天橋(往中環方向)、干諾道西(往中環方向)、薄扶林道(往中環方向)、干諾道中天橋(往灣仔方向)、西九龍公路(往西區海底隧道方向)，提醒駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛。