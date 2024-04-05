黃色火災警告下多區有山火 南丫島對出鹿洲一度27人被困

昨日清明節風高物燥，天文台昨晨6時發出黃色火災危險警告，12小時後除下。多區發生發生山火，截至昨晚7時全港發生至少39宗山火， 消防員疲於奔命救火。其中南丫島對開鹿洲因山火，有27名行山人士一度被困，最終全部獲救，無人受傷；而沙頭角蓮麻坑火場更一度形成100米長的火線，幸無人命傷亡。

大嶼山象山一處山坡昨晨7時45分發生山火，下午近3時，火場面積已達約300米乘300米，暫未接獲傷亡報告，起火原因有待調查。另外，昨午約11時，南丫島對開鹿洲一帶出現大量濃煙籠罩至半空，消防接到多人報告上址有山火，政府飛行服務隊派出直升機到場投擲水彈；火警於下午約1時29分救熄，約27名行山人士一度被困，最終由消防輪送到榕樹灣碼頭上岸，事件中無人受傷，救護車在場戒備。有南丫島街坊指，鹿洲內有不少祖墳，每年清明節不少人上島拜山，未知是否有人留下火種所致。