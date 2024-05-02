黃金周吸客 五一煙火如期上演 尖東海旁企滿人 旅客有讚有彈

內地五一黃金周假期昨正式展開，截至昨晚9時，入境的內地客有約17.3萬人次。假期首日雖有微雨，但無減來港遊客興致，不少景點都見旅客「打卡」，至於首場由旅發局定期舉行的海上煙火表演，亦未受風雨影響，順利在尖東舉行，吸引大批旅客及市民觀賞。有旅客表示，在小紅書上得悉有煙火表演後，認為活動吸引，特意一早到尖沙咀；但亦有人表示煙火實際效果平平且時間較短，期待日後有更精彩的表演。

為推動旅遊業，政府提出每月在維港舉行無人機或煙火表演，並由旅發局策劃，而首場煙火表演，趁「五一黃金周」定於昨晚8時，在尖沙咀東部對開海面舉行。當局早前曾預告，煙火或因天氣情況取消，幸至昨午4時，旅發局公布煙火如期演出，但建議市民旅客帶備雨具觀賞。

昨日中午已有準備觀賞煙火的旅客到場。上海旅客吳先生和女友昨午3時到訪尖沙咀碼頭，他表示早前在小紅書了解到煙火表演資訊，故提早到尖沙咀一帶「一邊打卡、一邊等」。他表示，尖沙咀海旁人流多，但現場指示不清晰，「不知道哪個位可以看到煙火」，但仍認為煙火表演可吸引旅客，尤其是情侶，笑言「一起看很浪漫！」

至晚上近7時半，尖東海旁一帶「最佳觀賞位置」已企滿旅客及市民。至晚上8時，煙火配合「幻彩詠香江」展示不同圖案，以迎接五一黃金周，歷時約10分鐘。不少在場觀賞的旅客表示「有特色，很好看」，亦有人認為「質量差」。其中，為了看煙火首次來港的余女士稱，昨午與丈夫攜同孩子來港，並即日返深圳。看過表演後，她認為，「煙火還可以，但是時間有點短，十分鐘我還沒看過癮。」又指煙火較小，煙霧比較大和集中，並稱曾在珠海海洋王國看過煙火表演，雖然規模不及香港，但更有創意、感覺更好。余女士的女兒則稱，回到深圳後，會推薦給同學及朋友，但不會因類似的煙火表演再訪港。由青島來港的微博博主楊先生稱，透過個人遊與家人來港，認為煙火十分有特色，將向他的「粉絲」分享香港行程。

另外，前日從廣州來港旅遊的張女士和陳女士稱，雖然來港多次，但首次在香港看煙火，並稱：「唔出色嘅，春節自己買啲煙花嚟點仲靚。」她們認為，「炸上去」範圍不夠高，難以吸引遊客。