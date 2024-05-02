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2024-05-02 04:31:59
日報

黃金周吸客 五一煙火如期上演 尖東海旁企滿人 旅客有讚有彈

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內地五一黃金周假期昨正式展開，截至昨晚9時，入境的內地客有約17.3萬人次。假期首日雖有微雨，但無減來港遊客興致，不少景點都見旅客「打卡」，至於首場由旅發局定期舉行的海上煙火表演，亦未受風雨影響，順利在尖東舉行，吸引大批旅客及市民觀賞。有旅客表示，在小紅書上得悉有煙火表演後，認為活動吸引，特意一早到尖沙咀；但亦有人表示煙火實際效果平平且時間較短，期待日後有更精彩的表演。

維港 尖東海旁 煙火表演 煙火 五一

維港海上煙火表演吸引大批人在尖東海旁欣賞。(蘇文傑攝)

維港 北角東岸公園 煙火表演 煙火 五一

北角東岸公園亦有不少市民看煙火。(陳奕釗攝)

為推動旅遊業，政府提出每月在維港舉行無人機或煙火表演，並由旅發局策劃，而首場煙火表演，趁「五一黃金周」定於昨晚8時，在尖沙咀東部對開海面舉行。當局早前曾預告，煙火或因天氣情況取消，幸至昨午4時，旅發局公布煙火如期演出，但建議市民旅客帶備雨具觀賞。

昨日中午已有準備觀賞煙火的旅客到場。上海旅客吳先生和女友昨午3時到訪尖沙咀碼頭，他表示早前在小紅書了解到煙火表演資訊，故提早到尖沙咀一帶「一邊打卡、一邊等」。他表示，尖沙咀海旁人流多，但現場指示不清晰，「不知道哪個位可以看到煙火」，但仍認為煙火表演可吸引旅客，尤其是情侶，笑言「一起看很浪漫！」

至晚上近7時半，尖東海旁一帶「最佳觀賞位置」已企滿旅客及市民。至晚上8時，煙火配合「幻彩詠香江」展示不同圖案，以迎接五一黃金周，歷時約10分鐘。不少在場觀賞的旅客表示「有特色，很好看」，亦有人認為「質量差」。其中，為了看煙火首次來港的余女士稱，昨午與丈夫攜同孩子來港，並即日返深圳。看過表演後，她認為，「煙火還可以，但是時間有點短，十分鐘我還沒看過癮。」又指煙火較小，煙霧比較大和集中，並稱曾在珠海海洋王國看過煙火表演，雖然規模不及香港，但更有創意、感覺更好。余女士的女兒則稱，回到深圳後，會推薦給同學及朋友，但不會因類似的煙火表演再訪港。由青島來港的微博博主楊先生稱，透過個人遊與家人來港，認為煙火十分有特色，將向他的「粉絲」分享香港行程。
另外，前日從廣州來港旅遊的張女士和陳女士稱，雖然來港多次，但首次在香港看煙火，並稱：「唔出色嘅，春節自己買啲煙花嚟點仲靚。」她們認為，「炸上去」範圍不夠高，難以吸引遊客。

煙火表演 煙火 五一

煙火表演有巨型「HK」字樣。(旅發局提供)

梳士巴利道 煙火表演 煙火

梳士巴利道聚滿看煙火市民。(蘇文傑攝)

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附近餐廳料煙火有助生意

有商界在煙火表演前，聯同附近餐廳向客人派發飲品券，使用期長至8月尾，期望可延續煙火盛事的氣氛。有尖東海旁餐廳負責人表示，很開心煙火如期進行，雖天雨影響市民外出用膳意欲，但他已安排現場舞蹈表演，和調製中東特色飲品；料營業額會較平時日均9.2萬元高約兩成。

尖沙咀碼頭 五一

尖沙咀碼頭擠滿準備乘船過海的遊客。(林俊源攝)

油麻地舊警署 五一

油麻地警署外有大批旅客打卡。(林俊源攝)

五一旅客：料花過萬人民幣

另外，內地遊客對「城市漫遊」及遊覽著名景點各有所好，五一黃金周首日，尖沙咀廣東道以及油麻地一帶皆人頭湧湧。其中，來自北京的余小姐及郭先生表示，他們會留港兩天，將到訪太平山、星光大道等小紅書介紹的景點，「會去油麻地站，但我也不知做甚麼，去到再感受一下」。他預算在香港花1萬元人民幣，吃好東西，隨後再到澳門繼續行程。而昨日舊油麻地警署外，則見不少旅客打卡。廣東旅客方先生和李小姐就表示，會在港逗留3日，包括看五月天演唱會和迪士尼、山頂，預計會花費兩萬元人民幣。

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五一

本港昨有逾17萬內地旅客入境。(林俊源攝)

黃金周首日逾68萬人次出入境

入境處早前預計，昨是黃金周出入境高峰期，預計有100萬人次，而整個黃金周將有590萬人次經各口岸出入境香港。截至昨晚9時，共有超過68.8萬人次經各管制口岸出入境，其中內地的入境旅客錄17.3萬人次。陸路口岸中，最多人經羅湖口岸出入境，錄得逾12.9萬人次；其次分別為落馬洲支線口岸和高鐵西九龍站。入境處長郭俊峯表示，原預料昨早是全日過關高峰期，或因天雨關係令旅客延遲起行。

另外，旅發局在5及6月將有數場表演，包括6月15日晚上8時將有第二場煙火表演，而兩場於灣仔海濱場地對出海面舉行的無人機表演，則分別在5月11日及6月10日晚8時開始，全長約10分鐘。

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