黃金周多區景點打卡位爆滿 首日逾21.3萬內地客來港 有旅客籲推連接景點 營造「一日都去不完」感覺

內地五一黃金周長假期昨正式展開，首日本港各熱門旅遊點客似雲來，而各口岸昨早已見人湖，截至晚上9時，約21.3萬人次內地旅客入境。多區景點和打卡位都人山人海，更出現「行山大軍」攻入麥理浩徑和西貢。有自言「窮遊香港」內地旅客指本港住宿昂貴，不會選擇過夜；另有遊客指，他們在港行程均參照內地社交平台，「我只知幾個打卡點，當然僅來一日」，認為有關方面可多加宣傳，連接更多打卡點和景點，營造「一日都去不完」感覺。 今年內地一連5日的五一黃金周長假昨日開始，入境處表示，截至昨晚9時，近88.4萬人次出入境，約21.3萬人次內地旅客入境；其中以高鐵西九龍站最受歡迎，共52,503人次入境，逾九成是內地旅客；尖沙咀廣東道一帶，街頭旅客身影絡繹不絕，金舖、奢侈品店前亦有不少遊客排隊。

堅尼地城海旁打卡熱潮未過 。(李朗僑攝)

深度遊景點人山人海 傳統旅遊區暢旺之餘，多區深度遊景點和打卡位亦人山人海，其中不同口岸都出現身穿行山裝備、背著行山背囊及行山杖的「行山大軍」。除攻入麥理浩徑、西貢外，遠至大澳也有大量家庭客在大涌橋打卡，街上店舖如海味店也吸引不少旅客駐足欣賞、沙翁店、雞蛋仔店更是大排長龍。另外，萬宜水庫東壩續有不少旅客到訪。 本報記者昨午在小紅書推介的著名打卡點堅尼地城海旁視察，發現該打卡點熱潮未過，旅客源源不絕，想影張靚相都要排數十分鐘！來自上海的蔡小姐便是特意來到海旁打卡的旅客之一，她提到，今次是她事隔8年再次來到香港，稱香港雖人多，但十分乾淨，早前因為看到小紅書上有關香港的美景，因此決定在黃金周來港一天，餘下假期就會在深圳度過。

蔡小姐

李先生一家