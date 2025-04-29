黃金周料571萬人次進出香港

內地五一黃金周將至，入境處預計今年內地勞動節黃金周期間約有571萬人次經各管制站進出香港，預計入境高峰期為5月5日。乘著五一黃金周內地旅客出遊旺季，旅發局將於周四晚上8時起，在灣仔臨時海濱花園，舉行以三大非遺節慶主題的無人機表演；長洲下周一舉行太平清醮巡遊，至午夜則是搶包山決賽，入場券於當晚免費派發。

香港旅遊發展局接連推出多項精彩盛事，配合自本月起推廣的主題「香港節慶文化躍動」。頭炮活動是於周四(1日)晚上8時在灣仔臨時海濱花園，舉行以三大非遺節慶包括天后誕、譚公誕及長洲太平清醮為主題的無人機表演；表演全長約12分鐘，屆時將由1,000架無人機拼湊出多幅傳統節慶主題動態圖案，包括瑞獸麒麟舞動、長洲太平清醮搶包山比賽等。