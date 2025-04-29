黃金周料571萬人次進出香港

內地五一黃金周將至，入境處預計今年內地勞動節黃金周期間約有571萬人次經各管制站進出香港，預計入境高峰期為5月5日。乘著五一黃金周內地旅客出遊旺季，旅發局將於周四晚上8時起，在灣仔臨時海濱花園，舉行以三大非遺節慶主題的無人機表演；長洲下周一舉行太平清醮巡遊，至午夜則是搶包山決賽，入場券於當晚免費派發。
香港旅遊發展局接連推出多項精彩盛事，配合自本月起推廣的主題「香港節慶文化躍動」。頭炮活動是於周四(1日)晚上8時在灣仔臨時海濱花園，舉行以三大非遺節慶包括天后誕、譚公誕及長洲太平清醮為主題的無人機表演；表演全長約12分鐘，屆時將由1,000架無人機拼湊出多幅傳統節慶主題動態圖案，包括瑞獸麒麟舞動、長洲太平清醮搶包山比賽等。
長洲搶包山決賽周二凌晨舉行
此外，長洲太平清醮下周一舉行，晚上長洲搶包山決賽於翌日凌晨零時，在北帝廟遊樂場足球場展開；12名晉身決賽的選手，分別爭奪男女子組獎項。大會將於下周一晚上11時30舉行開幕禮，入場券於當晚10時開始免費派發，市民可到長洲消防局側的北社一里沿冰廠路排隊輪候，每人獲發1張，先到先得。
警方於兩項活動當日視乎情況實施人潮管制；由於活動可能受天雨影響，公眾應密切留意當局及相關部門網頁所發布的最新資訊。入境處預計今年內地勞動節黃金周期間約有571萬人次，包括香港居民及訪客經各海、陸、空管制站進出香港。陸路出境較為繁忙的日子為5月3日；入境高峰期為5月5日。入境處將連同警務處、海關和港鐵在羅湖管制站成立聯合指揮中心，留意人流情況及在有需要時採取適當分流疏導措施，以確保過關人流暢順。