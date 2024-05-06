黃金周訪港客 料近原估算80萬人 楊潤雄︰帶來逾20億消費額

楊潤雄指，截至前日早上，共有約560個旅行團訪港，不少旅遊熱點如維港兩岸的食肆及店舖均反映，生意額受煙火匯演帶動，錄得兩至三成的增長。對於有商戶認為生意帶動不似預期，楊潤雄指，「可能在某個街道或某小區內的一間餐廳、酒樓，影響就未必感受到很多，所以可能他不會認為黃金周為他帶來很多生意。」

內地五一黃金周假期昨日結束，文體旅局長楊潤雄指，受暴雨影響，首4日有逾67萬內地旅客來港，隨著昨日天氣漸轉穩定，相信最終會接近原先估算的80萬人次，為香港帶來逾20億元的消費額。當局未來會推出更多新景點吸客。

加強推新景點

他指，近年旅客旅遊模式轉變，更喜歡走入不同社區深度遊，「其實現在的景點，傳統上不是旅遊景點，可能是一座大廈，例如油麻地警署，每天都有很多人打卡影相。」旅客希望感受獨特文化，當局未來會加強這方面發展，推出更多新景點。

旅發局五一當晚在尖東海旁舉行首次海上煙火匯演，楊潤雄指，整體評語及經濟效果正面，但亦留意到有內地旅客批評與預期有落差。他指當晚不同風向的位置觀賞效果亦存在差異，迎風角度或會較多煙，但相信市民都明白煙火及煙花的分別，當局會吸取經驗，未來在宣傳上做好期望管理。