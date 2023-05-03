黃金周3日45萬內地客訪港 港首季經濟終止跌勢升2.7%

本港今年首季本地生產總值較去年同期上升2.7%，當中私人消費開支按年增長12.5%，較前一季1.7%的升幅明顯加快，但貨品出口和進口仍分別有18.7%和14.5%下降。李家超昨出席行政會議前指，雖然首季出口仍然下跌，但隨著內地經濟持續有較快增長、本地航空運力加快恢復，相信本港第二季經濟將比第一季好，今年經濟亦必定較去年好。

五一黃金周長假期今日結束，首3日共45.1萬人次內地旅客訪港，香港各方面逐步復常，經濟亦開始轉好，政府統計處公布，今年首季本地生產總值按年上升2.7%，終止連續四季的經濟收縮。特首李家超認為，隨著內地經濟持續較快增長、本地航空運力加快恢復，相信今年經濟一定比去年好。他又稱，過去數日各區旅遊點秩序大致良好，並會要求不同政策局推動電子支付。

撤防疫大幅改善經濟氣氛

政府發言人表示，在訪港旅遊業和本地需求強勁復甦帶動下，本港經濟今年首季明顯改善，又稱本港和內地的防疫措施取消後，經濟氣氛大幅改善，私人消費開支明顯增長、整體投資開支轉跌為升。展望未來，隨著運力和接待能力繼續恢復，訪港旅客人數應會進一步增加，經濟情況和前景改善應能提振本地需求。另一方面，儘管內地經濟加快復甦或可緩解部分壓力，貨物出口將繼續面對龐大挑戰。

全面通關後的首個五一黃金周今日完結，首3日假期本港累計232萬人次出入境，入境的內地訪港旅客有45.1萬人次，李家超預計整個五一黃金周會有六十多萬內地旅客訪港。他表示，各區旅遊點近日秩序大致良好，又留意到訪港旅客喜好變得多元化，包括名勝古蹟、郊野公園、離島風光和地區小食等，都深受旅客喜愛，「充分展示香港的多元化魅力和軟實力。」

將加強推動遊客電子支付

近日有影片流傳，尖沙咀天星碼頭有大批旅客爭相到售票機購買船票代幣。李家超被問到有否措施緩解內地旅客不懂用八達通或不太適應本地消費付款模式時，表示會要求相關政策局和部門推動電子支付，研究如何在旅客消費方面做到盡善盡美。