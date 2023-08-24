黃金高登電腦嘉年華開鑼 早鳥排通宵搶到一蚊手提電腦

香港電腦通訊節2023(又稱「香港電腦節」)於周五(25日)起在灣仔會展舉行，而「黃金高登電腦嘉年華2023」則率先昨(23日)起在深水埗黃金電腦商場及高登電腦商場揭幕。場內有一元手提電腦等優惠外，亦有逾千件產品半價發售，以先到先得形式銷售低價電腦產品。昨日排頭位市民前晚10時已在場外等候，終買到心頭好。電腦嘉年華將於周五及六晚連同深水埗商戶舉行夜市，逾800件商品售價低至五折，市民更有機會品嚐免費燒豬及包點。

電腦嘉年華首日以「人龍大平賣」打頭炮，逾千件產品半價發售；入場者須先在場內指定地點領取「人龍優惠卡」，方可到商戶購入如Lenovo R5-7530 16GB 512SSD 14吋手提電腦(五折優惠價3,199元)、MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 3X 12G OC顯示卡(五折優惠價2,549元)等產品。有參與店舖表示，活動具宣傳效果，相信折扣可吸引市民入場，但活動對銷情的影響仍屬未知之數。昨日排頭位的周先生表示，前晚10時在場外通宵等候，成功以1元購買原售逾萬元的Lenovo Legion 5 Pro 16手提電腦。

另一位購得心頭好的盧小姐表示，天氣非常炎熱，幸她只用30分鐘排隊，笑言「辛苦但係可以接受。」她提到剛巧路過得知活動，看中四折優惠的havit四合一電腦設備套裝，為成功購入感到非常高興。

不過盧小姐指場內指示不清楚，到指定商戶換領優惠期間易迷路，「我喺個場兜咗一圈！」她又提到，市民先要在場外排隊等候買優惠價產品，再走入商場指定位置繼續排隊等待登記，「(由場外走進場內)中間位無欄，好易俾人打尖」。她認為應安排員工看守隊伍，以免對排隊市民造成不公。

周五六聯同深水埗商戶搞夜市

為響應政府呼籲，嘉年華會連同深水埗一帶商戶在周五和周六(25至26日)晚上6至10時舉行夜市；活動連同欽州街、福華街、桂林街、福榮街鄰近電腦商場、零售商戶、食肆舉行「數碼盛宴」周末夜市和「夜市大平賣」，逾800件商品售價低至五折。市民亦可在夜市免費品嚐燒豬或包點。在黃金電腦商場及高登電腦商場消費的顧客，可憑折扣卡到指定食肆獲得贈品或優惠。