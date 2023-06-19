黃鴨暢游維港9天 父親節壓軸巡遊 市民打卡送別

開心時間過得特別快，過去9天深得港人喜愛的兩隻巨型黃色橡皮鴨又是時候講拜拜！經歷酷熱、黃紅雨、雷暴天氣，「橡皮鴨二重暢」展覽昨閉幕，其中一隻黃鴨趁父親節，在維港巡遊一周後率先退場，另一隻留守的黃鴨，預計今早亦將完成今次使命，為活動畫上句號。不少市民昨趁兩隻黃鴨一同現身的最後一天，湧到維港兩岸留影和送別。主辦單位感謝各方支持，期望後會有期。 攝：陳奕釗、何妙瑩 兩隻巨型黃色橡皮鴨昨最後一天在維港一同亮相，上午續在金鐘對開海面暢泳。其中一隻黃鴨於下午1時20分左右出發巡遊，先游經銅鑼灣避風塘，到炮台山東岸公園主題區，然後游向尖沙咀星光大道、文化中心，最後約下午4時返回灣仔會展對開海面，歷時約2個半小時。黃鴨隨後由工作人員放氣，並於傍晚6時許再變為「扁皮鴨」，而留守金鐘海面的黃鴨，預計今早完成展出後退場，相信不少市民會趁最後機會跟黃鴨說再見。近日天氣持續不穩，黃鴨昨在維港巡遊期間天公造美，眾多市民分別聚集在維港兩岸觀賞和打卡，在下午人潮最高峰時，金鐘添馬公園一度實施人潮管制。部分市民更特意租用船艇，試圖緊貼橡皮鴨行蹤，近距離打卡；在場工作人員一看到有船隻駛近，則會以揚聲器提醒須與橡皮鴨保持至少50米距離，以確保船隻乘客和橡皮鴨安全。

市民送別黃鴨兼慶父親節 林先生在10年前與女朋友一同探訪過「黃鴨」，10年後的今天，女朋友已經成為了林太太，他們更帶著兒子一同再訪「黃鴨」。林先生指感覺很奇妙，「十年前是跟老婆看黃鴨，現在已成為父親 ，在父親節帶著兒子看黃鴨。」林先生更花費了二千多港元購買了多款黃鴨的紀念品，包括麻雀、大小黃鴨公仔和小童T恤等，昨更帶同紀念品到場拍照。不少父母亦冒雨帶同子女到海旁觀鴨。陳先生稱，主要是小朋友想看黃鴨，「剛好今天是最後一天，又是父親節，所以就在這裏(尖沙咀星光大道)等它游過來。」對於黃鴨提早結束展覽，他表示有些失望，由於近日天氣不好，想看也看不到，前天才得知已經到了展覽的最後一日，所以昨冒雨也要出來看。 來自東莞的陳先生從小紅書得知黃鴨提早結束展覽，即與女兒和太太提前到港看黃鴨，順便慶祝父親節，「本身打算端午節假期才過來，一看到黃鴨要提早結束展覽，便馬上安排到港，所以只會留港兩天，主要帶女兒來看黃鴨。」

