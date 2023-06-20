黃鴨退場 LINE FRIENDS接力 尖沙咀海旁度端午延續打卡熱

星期四便是端午節，闊別香港4年的國際龍舟邀請賽會在緊接的周末於尖沙咀東舉行。縱使維多利亞港的黃鴨提早退場，海邊的尖沙咀星光大道即日起至下月2日將設置「LINE FRIENDS Hello Hong Kong龍舟打卡點」，由LINE角色以不同形態化身成龍舟選手，吸引更多市民和旅客投入龍舟賽。

旅發局今年與廣受全球歡迎的LINE FRIENDS合作，一連兩周在尖東海旁設置9大打卡點，BROWN、CONY、SALLY和CHOCO等多個角色均化身成龍舟健兒，扮演奮力破浪的角色，同時加入端午節必食的粽、龍舟鼓等元素。打卡點昨首日開放時，已吸引不少路過的市民和遊客拍照「打卡」，現場亦有BROWN和CONY親自「行出來」與遊客合影互動。

在本周六、日的「香港國際龍舟邀請賽」期間，旅發局指LINE FRIENDS屆時會現身星光大道，為參賽的龍舟健兒打氣及帶來神秘驚喜。在「打卡」之外，星光大道並會設有LINE FRIENDS龍舟主題期間限定店，發售特別為龍舟賽而設計的香港限定紀念品，如特大容量防水袋、型格沙灘巾、冰巾等。旅發局早前已預告，尖東一帶多間餐廳在周四端午節當日起，一連4日提供七五折堂食優惠、啤酒買一送一等優惠。