黎智英案及民主派初選案不設陪審團 政府︰現有安排可保公平審訊

壹傳媒創辦人黎智英被控違反《港區國安法》案件，以及民主派初選案，被指違反國安法的案件，據了解均不設陪審團。當局稱不評論個別案件，但表示安排能確保公平審訊，無損被告權益。

黎智英以及3間與《蘋果日報》相關的公司，被控違反國安法，司法機構網頁顯示，案件將於下周一舉行案件管理聆訊，由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰處理，意味案件將不設陪審團審理。

而47名泛民人士涉發起及參與民主派「35+」初選，被指違反國安法的案件，據指，律政司長林定國根據國安法第46條賦予的權力，向高等法院原訟庭發出證書，指示初選案毋須設陪審團。理由是案件具有涉外因素、保障陪審員及家人的人身安全，以及設陪審團可能會妨礙司法公義妥為執行的實際風險。曾任國安委秘書長的政務司長陳國基，昨被問到初選案不設陪審團是否恰當時，他指案件已進入司法程序，不便再評論，但認為一定是最好的安排、最恰當的安排。

律政司不評論個別案件，但指律政司司長會根據國安法第46條發出證書，指示相關訴訟毋須在有陪審團的情況下審理。有關條文訂明由3名法官組成審判庭的安排，目的正是要確保公平審訊，秉行司法公義，絕無減損被告人的任何合法權益。

首宗國安法案件，24歲被告唐英傑曾就不設陪審團提出司法覆核，最終被駁回。