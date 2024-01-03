黎智英案第四日控方陳詞 形容黎積極請求外國制裁

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反《港區國安法》案件昨第四日審訊，黎智英逐一以「not guilty」否認串謀勾結外國勢力等全部控罪，3間《蘋果日報》相關公司代表亦否認控罪。控方副刑事檢控專員周天行讀出開案陳詞指，《蘋果》在2019年4月1日至2021年6月24日共出版近8,000萬份，形容是一個宣傳黎智英想法的政治平台。

控方就一項「串謀發布煽動刊物罪」指，罪名共涉及161篇《蘋果》曾發表的文章，包括黎的專欄，以及黎接受訪問的短片等，並會依賴《蘋果》前高層張劍虹、陳沛敏、楊清奇等人的證供，證明他們均在黎的指示下發布煽動文章。控方又逐一以關係圖形式指出各涉案人士的角色，包括黎的代表和私人助理Mark Simon、美軍前副參謀長Jack Keane與美國前國防副部長Paul Wolfowitz曾與黎討論制裁行動，以及人權組織「香港監察」創辦人羅傑斯等。