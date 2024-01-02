黎智英案｜今續審黎否認控罪　辯方再爭議控罪追溯範圍遭駁回 (更新)

《壹傳媒》創辦人黎智英及《蘋果日報》3間公司，涉嫌違反《港區國安法》案件，今早(2日)繼續借用西九龍裁判法院進入第四日審訊，由3名《港區國安法》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰審理。黎智英及《蘋果日報》公司代表正式答辯，黎否認勾結外國勢力等三項控罪，控方透露《蘋果日報》多名高層會出庭作證。

反恐特勤隊持槍戒備 劍齒虎裝甲車再駛至現場

被告黎智英由囚車押送到法院，早上在法院外已有20多人排隊等候入大樓聽審，有警員在附近一帶駐守，反恐特勤隊人員荷槍實彈戒備，國產劍齒虎裝甲車再度駛至現場。黎智英身穿深藍色西裝外套，在懲教人員陪同下步入被告欄，他出庭時向家屬及旁聽人士揮手，其後以英文表示「不認罪」(not guilty)。

控方透露多名《蘋果》前高層將做「證人」

控方讀出案情指，黎智英在1995年創辦《蘋果日報》，支持香港民主運動，以激進的政治形象，引發對特區及中央政府的憎恨。控方形容黎智英是主腦，並舉出161篇煽動文章，部分在《港區國安法》實施後發布，指黎智英與美國國務卿蓬佩奧等會面，公開呼籲美國制裁香港，又指黎智英利用《蘋果日報》作為平台，串謀12港人之一李宇軒及助手Mark Simon等呼籲各國實施敵對中國的活動。控方又透露《蘋果日報》前高層張劍虹、陳沛敏、楊清奇和周達權將會出庭作證。

辯方早前爭議煽動罪，超出半年檢控時限，惟最終被3名指定法官駁回。在庭上，辯方再爭議有關「串謀發布煽動刊物罪」控罪日期，指根據裁決控方是在2021年12月14日，即煽動罪的檢控期限屆滿前10日已開始提出檢控，控罪最早只能追溯到同年6月14日，不過再遭3名《港區國安法》指定法官一致駁回。

案情指，被告黎智英及《蘋果日報》3間相關公司，涉嫌與張劍虹、陳沛敏、羅偉光、林文宗、馮偉光、楊清奇及其他人串謀刊印、發布煽動性刊物，眾人同被控一項「串謀勾結外國勢力罪」，另外黎智英須單獨面對「串謀勾結外國勢力罪」及「勾結外國勢力罪」。案件預計審理80日。