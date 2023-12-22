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2023-12-22 11:29:00

黎智英案｜國安法官裁定律政司無逾時檢控　案件押至明年1.2再訊 (更新)

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黎智英由囚車押送到法院。(美聯社)

黎智英由囚車押送到法院。(美聯社)

《壹傳媒》創辦人黎智英與《蘋果日報》3間相關公司，涉嫌違反《港區國安法》的案件，辯方早前就串謀發布煽動刊物罪的檢控時限爭議，認為律政司有關控罪已超出檢控期限，法庭應無權處理。3名《港區國安法》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰聽罷控辯雙方陳詞，今早(22日)在西九龍裁判法院裁定控方並無逾時檢控，案件押後至2024年1月2日續審，預料讀出開案陳詞。

黎智英犯人欄用手語向家屬溝通   被懲教阻止

黎智英由囚車押送到西九龍裁判法院，他在庭上犯人欄內不時望向旁聽家屬，用手勢和口形溝通，但被懲教人員阻止。辯方在首兩日審訊時爭議，煽動罪只可於犯罪後6個月內作出檢控，而涉及本案最後一篇文章在2021年6月24日發布，期限理應是同年12月24日，指作為律政司的控方於12月28日才加控煽動罪，已超出檢控時限4天。惟控方認為，法庭程序何時開始，是視乎法庭何時收到控方提交的檢控文件，亦即2021年12月13日，故沒有超出檢控期限。

判詞指收信時檢控已「開始進行」   串謀屬「持續罪行」

判詞指，法官裁定當控方去信法院表示有意加控時，該項煽動罪的檢控已經「開始進行」，而法院在2021年12月14日收到控方告發信件，以及律政司司長同意檢控書，所以較時限屆滿之日、即 2021年12月24日為早。同時，法庭亦裁定由於本案煽動罪是串謀控罪，屬於持續罪行，故其時限須由指稱串謀的最後日期，即2021年6月24日才開始計算。法庭認為檢控並未喪失時效，法庭有司法管轄權審理煽動罪。

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案情指，被告黎智英及《蘋果日報》3間相關公司，涉嫌與張劍虹、陳沛敏、羅偉光、林文宗、馮偉光、楊清奇及其他人串謀刊印、發布煽動性刊物，眾人同被控一項「串謀勾結外國勢力罪」，另外黎智英須單獨面對「串謀勾結外國勢力罪」及「勾結外國勢力罪」。

案件受到國際社會關注，英國外相卡梅倫(David Cameron)已發聲明表示關注英國公民黎智英的政治檢控，批評中方違背《中英聯合聲明》的國際承諾，中方則強烈譴責干涉香港法治。黎智英案件在周一(18日)開審，不設陪審團，預計審訊需時80日。

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