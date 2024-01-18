黎智英案｜張劍虹：黎冀《蘋果日報》英文版走向美國

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司涉串謀勾結外國勢力案，今日(18日)在西九龍法院踏入第12日審訊，控方「從犯證人」、《壹傳媒》前行政總裁張劍虹繼續作供。張表示黎智英曾在2020年5月表明《蘋果》需要推出英文版，特別提到「希望走向美國」、「令美國讀者成為《蘋果》同美國政治嘅槓桿」，形容他對此「好心急」，常催促負責同事盡快面世。 形容「好心急」 催促管理層盡快成立 控方指《蘋果》於2020年5月推出英文版，問張為何會有此決定。張指當時黎開設WhatsApp群組，表明「依家好需要一個英文版」，吩咐各管理層盡快成立。黎指示張邀請馮偉光回《蘋果》工作出任英文版執行總編輯，馮最終答應並於6月初上班。張形容，「黎生好心急英文版面世」，催促各人做好網頁版，以及手機應用程式頁面。

張引述黎曾在群組稱如有外國讀者支訂閱《蘋果》英文版，將對《蘋果》很大幫助，同時可以讓《蘋果》走向美國，「希望美國讀者成為《蘋果》同美國政治嘅槓桿。」 指示內容要「偏黃」 「唔要支持中國」 張補充《蘋果》英文版中，部分是由中文版揀選文章並翻譯成英文，部分是由寫手去寫。黎訂下揀選文章原則和框架，即要有關抗爭、逆權、制裁，以及反港府反中共，寫手觀點要「偏黃」，表明「唔要Pro China（支持中國）」的文章。黎不會自己挑選文章，而是由馮偉光根據黎的準則選擇。

國安法生效後 黎冀透過訪談節目製造輿論 黎智英其後推出訪談節目《Live chat with Jimmy Lai》，張指，黎希望在《港區國安法》生效後，透過與外國的知名學者、政客、前官員等具影響力人士進行訪談，希望藉此製造輿論；黎跟嘉賓談及香港的局勢，特別是國安法成立後香港被打壓的情況，對法治及金融中心地位的影響，希望外國可以援助香港。張劍虹又指，節目嘉賓由黎智英及他的助手Mark Simon親自邀約，動新聞平台總監張志偉就負責將影片上載至《蘋果》網站，自己沒有親自參與節目的任何一部分。

吩咐做大「陳方安生與彭斯會面」新聞 控方及提到黎於2019年3月向張轉發一張前政務司司長陳方安生與美國時任副總統彭斯會面的相片，指是重大新聞，吩咐「用呢個新聞做到最大效果」，張回覆「收到」。 張續指他與總編輯羅偉光商討達到「最大效果」的方式，例如採訪陳方安生及隨行人士，「攞到更多佢同彭斯會見嘅內容」，又將報道置在網頁的「焦點」一欄，「唔會有其他新聞（覆蓋）」，又會利用電話程式內的「推播」功能，使每一位讀者都收到資訊。