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2024-01-19 18:18:46

黎智英案｜張劍虹：黎和美國高官會面後表現雀躍　編採政策變得更偏激

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黎智英案｜張劍虹：黎和美國高官會面後表現雀躍　編採政策變得更偏激

黎智英案｜張劍虹：黎和美國高官會面後表現雀躍　編採政策變得更偏激

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司涉串謀勾結外國勢力案，控方「從犯證人」、《壹傳媒》前行政總裁張劍虹繼續作供。他指黎智英在2019年7月到美國，與美國時任副總統彭斯、國務卿蓬佩奧及國安顧問博爾頓會面後表現雀躍，《蘋果日報》編採政策亦變得更偏激。

張劍虹供稱黎智英在會面後，認為對反修例運動有幫助，事後在不同場合更頻密地談及制裁、「抗爭是長期性」等說話。張劍虹又指，當時大家對於黎智英能夠到白宮，將香港的情況告知美國高官，感到情緒高漲，覺得整場運動有希望，及後《蘋果日報》的編採政策亦變得更偏激，包括照樣報道反修例運動的暴力和激進情況，及予以同情，「覺得是由香港政府和中共迫成」。

黎智英冀透過林榮基訪問催谷遊行

此外，張劍虹指於2019年4月收到黎智英轉發的訊息，要求他聯絡前銅鑼灣書店店長林榮基並親自採訪，指黎智英當時希望用林榮基的新聞催谷4月28日的反修例遊行。張劍虹及後與台灣《蘋果日報》記者訪問林榮基，事後向黎智英匯報。

張劍虹訪問後親自撰稿，並將報道傳送予香港《蘋果日報》總編輯羅偉光及台灣《蘋果日報》社長陳裕鑫。張劍虹指示羅偉光盡快發布林榮基的訪問，又提醒香港《蘋果日報》副社長陳沛敏，黎智英希望以林榮基訪問「做頭版」催谷遊行，張劍虹亦有向黎智英匯報已完成訪問。

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