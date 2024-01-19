黎智英案｜張劍虹：黎和美國高官會面後表現雀躍　編採政策變得更偏激

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司涉串謀勾結外國勢力案，控方「從犯證人」、《壹傳媒》前行政總裁張劍虹繼續作供。他指黎智英在2019年7月到美國，與美國時任副總統彭斯、國務卿蓬佩奧及國安顧問博爾頓會面後表現雀躍，《蘋果日報》編採政策亦變得更偏激。

張劍虹供稱黎智英在會面後，認為對反修例運動有幫助，事後在不同場合更頻密地談及制裁、「抗爭是長期性」等說話。張劍虹又指，當時大家對於黎智英能夠到白宮，將香港的情況告知美國高官，感到情緒高漲，覺得整場運動有希望，及後《蘋果日報》的編採政策亦變得更偏激，包括照樣報道反修例運動的暴力和激進情況，及予以同情，「覺得是由香港政府和中共迫成」。