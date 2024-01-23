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2024-01-23 15:26:19

黎智英案｜張劍虹：黎贊成美方制裁「特朗普真係做到嘢，唔係得個講字」

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黎智英案｜張劍虹：黎贊成美方制裁「特朗普真係做到嘢，唔係得個講字」(資料圖片)

黎智英案｜張劍虹：黎贊成美方制裁「特朗普真係做到嘢，唔係得個講字」(資料圖片)

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司涉串謀勾結外國勢力案。控方證人、《壹傳媒》前行政總裁張劍虹繼續作供，指黎智英「瞓身支持」反修例，又說「和勇不分」符合他的方針。而黎智英亦贊成美方制裁，指「特朗普真係做到嘢，唔係得個講字」。

張劍虹指黎智英「瞓身支持」反修例，並參與所有遊行，所以全公司都很投入採訪。張劍虹說「和勇不分」符合黎智英的方針，引述他說團結抗爭才有機會成功，黎智英遊行看到示威者打爛店舖，認為不是甚麼一回事，覺得年輕人「好勇」。

黎智英讚揚年輕人為保衛家園犧牲

他又指黎智英很支持年輕人抗爭，讚揚他們為保衛家園而犧牲，希望他們能成為忠實讀者，繼續閱讀與反修例相關的新聞，所以推出「撐學生睇蘋果」計劃，讓讀者捐錢資助學生免費瀏覽《蘋果日報》網站。

控方在庭上展示多篇《蘋果日報》的反修例報道，標題包括「蒙面法掀怒火　全城抗爭還拖」、「和變勇　是政權逼我進化」等。法官李運騰說報道不等於煽動，每份報章有其編採方針，認為無助控方案情，控方說稍後會再陳詞。

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美國前總統特朗普於2019年簽署《香港人權與民主法案》，制裁侵犯人權的中港官員。張劍虹指黎智英贊成美方行動，並說「特朗普真係做到嘢，唔係得個講字」。  

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