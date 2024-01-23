黎智英案｜張劍虹：黎贊成美方制裁「特朗普真係做到嘢，唔係得個講字」

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司涉串謀勾結外國勢力案。控方證人、《壹傳媒》前行政總裁張劍虹繼續作供，指黎智英「瞓身支持」反修例，又說「和勇不分」符合他的方針。而黎智英亦贊成美方制裁，指「特朗普真係做到嘢，唔係得個講字」。

張劍虹指黎智英「瞓身支持」反修例，並參與所有遊行，所以全公司都很投入採訪。張劍虹說「和勇不分」符合黎智英的方針，引述他說團結抗爭才有機會成功，黎智英遊行看到示威者打爛店舖，認為不是甚麼一回事，覺得年輕人「好勇」。