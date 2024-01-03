黎智英案｜控方：黎指示訪問彭定康林榮基　號召市民上街示威

被告黎智英今早由囚車押送到庭，他身穿深藍色外套應訊，微笑對親友點頭揮手。律政司副刑事檢控專員周天行繼續讀出開案陳辭，並呈遞黎智英的通訊紀錄，內容提及在2019年4月26日，黎智英經WhatsApp指示時任《蘋果》社長張劍虹訪問銅鑼灣書店林榮基，「鼓勵公眾參與後日的遊行」，翌日《蘋果》以頭版報道林榮基訪問，引述林呼籲市民「守護香港明日上街」。

《壹傳媒》創辦人黎智英及《蘋果日報》3間公司，涉嫌違反《港區國安法》案件，今日(3日)繼續借用西九龍裁判法院進入第五日審訊，由3名《港區國安法》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰審理。控方繼續讀出開案陳詞，舉列《蘋果》一系列報道，包括反修例遊行前，黎智英指示張劍虹訪問銅鑼灣書店林榮基，及訪問前港督彭定康，「號召更多人上街」，又在反修例運動爆發後，黎涉指示《蘋果》發布煽動刊物，鼓勵群眾示威。

控方舉列《蘋果》多篇文章 指 發布煽動刊物

控方又指，在4月27日，黎智英經WhatsApp指示張劍虹「想想其他號召群眾參加反修例遊行的方法」，並轉發他托「香港監察」創辦人羅傑斯(Benedict Rogers)聯絡前港督彭定康的信息予張，指「泛民主派想拜託你做件事」，指示張劍虹訪問彭定康，號召更多人上街。《蘋果》同日在即時新聞發布訪問，翌日的報章亦有相關報道。

控方提及在《逃犯條例》修訂撤回後，《蘋果》仍持續發布煽動刊物，並發表《天下制裁集會》詳情，鼓勵讀者上街示威，倡議國際社會支持對抗特區政府和中央。控方又列舉《蘋果》在黎智英的指示下，在2019年6月至翌年1月發布多篇煽動刊物，包括《和變勇「是政權，逼我進化」》、《屠龍隊邊緣呼喚 全民勇武/三罷》等文章，內容呼籲示威者團結，提倡暴力。

指黎發布 刊物 煽動仇恨政府

另外，控方引述多篇由黎智英撰寫的專欄「成敗樂一笑」文章，當中提及「在中共的字典裡，人是沒有自由、法治人權和尊嚴訴求的」等內容，指控被告串謀發布煽動刊物，內容涉及煽動仇恨兩地政府、呼籲群眾參與暴力示威、鼓吹國際社會制裁中港官員等。

本案涉及「串謀刊印煽動刊物」及「串謀勾結外國勢力」等罪，黎智英及《蘋果日報》公司代表否認全部控罪。案件預計審理80天。