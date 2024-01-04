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2024-01-04 12:38:49

黎智英案｜控方：黎智英以不同渠道鼓吹西方制裁中央及港府

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黎智英案｜控方：黎智英以不同渠道鼓吹西方制裁中央及港府(資料圖片)

黎智英案｜控方：黎智英以不同渠道鼓吹西方制裁中央及港府(資料圖片)

《壹傳媒》創辦人黎智英及《蘋果日報》3間公司，涉嫌違反《港區國安法》案件，今日續審，控方繼續作開案陳詞，指黎智英以不同渠道鼓吹西方國家制裁中央和香港政府。

控方繼續在庭上播放黎智英主持的直播訪談節目片段，當中他指國家主席習近平是人類史上最絕對的獨裁者，西方國家需警惕「毛澤東2.0」。他表示若中國共產黨繼續增強經濟實力，強加自身價值觀，世界就不會和平，呼籲西方國家警惕及團結圍堵中國，並制裁摧毀香港民主的人士。

文章形容中國為「流氓國家」

控方亦展示《蘋果日報》的英文版報道，當中黎智英形容國安法是中央使用的殘暴法西斯手段，鎮壓香港自治和司法獨立，又稱讚美國實施制裁，指中央無力反擊，要求習近平下台以解困局。控方引述《蘋果日報》一篇文章形容中國為「流氓國家」，完全無視國際秩序，希望其他國家聯合對抗中共。控方續指，涉案煽動刊物中，有31篇特別提倡外國制裁，相關刊物為英文文章或片段，以吸引包括美國在內的國際社會。

控方其後指，黎智英在Twitter發文，惡意指控國安法，包括指國安法被用作鎮壓工具，香港變成警察社會、中共企圖篡改歷史等，又播放他在國安法生效首日接受美國霍士新聞訪問的片段，當中他指實施國安法會令商人失去法治保障，香港會失去國際金融中心地位。

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控方指黎智英還押期間，仍指揮時任《壹傳媒》高層，包括行政總裁張劍虹、副社長陳沛敏、總編輯羅偉光，為其非法行為巧言粉飾，呼籲市民支持《蘋果日報》的非法活動。 

黎智英案報道一覽

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