黎智英案｜李家超斥黎智英長期煽動仇恨其心歹毒　定罪裁決顯正義

壹傳媒創辦人黎智英勾結外國勢力案，法庭裁定黎智英兩項「串謀勾結外國或者境外勢力」罪及一項「串謀發布煽動刊物」罪，全部三項控罪罪名成立。同案的《蘋果日報》3間公司亦被裁定一項「串謀發布煽動刊物罪」及一項「串謀勾結外國勢力罪」罪名成立。行政長官李家超表示，歡迎法庭的定罪判決，又說裁決彰顯法律正義，維護了香港核心價值。政府會詳細研究判詞，稍後作更全面聲明。

李家超出發前往北京述職，在香港機場會見傳媒。他說，黎智英利用《蘋果日報》勾結外國或境外勢力危害國家安全，黎智英長期利用《蘋果日報》肆意製造社會矛盾、挑撥社會對立、煽動仇恨、美化暴力，公然乞求外國制裁中國及香港特區。李家超說，黎智英損害國家根本利益及香港市民福耻，其行可恥、其心歹毒。李家超說，黎智英恣意妄為的罪行在眾目睽睽下進行，證據確鑿。他說，法律從不容許任何背景或職業的人士，假借人權、民主及自由之外，公然傷害自己的國家及同胞。