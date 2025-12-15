黎智英案｜李家超斥黎智英長期煽動仇恨其心歹毒　定罪裁決顯正義

壹傳媒創辦人黎智英勾結外國勢力案，法庭裁定黎智英兩項「串謀勾結外國或者境外勢力」罪及一項「串謀發布煽動刊物」罪，全部三項控罪罪名成立。同案的《蘋果日報》3間公司亦被裁定一項「串謀發布煽動刊物罪」及一項「串謀勾結外國勢力罪」罪名成立。行政長官李家超表示，歡迎法庭的定罪判決，又說裁決彰顯法律正義，維護了香港核心價值。政府會詳細研究判詞，稍後作更全面聲明。
李家超出發前往北京述職，在香港機場會見傳媒。他說，黎智英利用《蘋果日報》勾結外國或境外勢力危害國家安全，黎智英長期利用《蘋果日報》肆意製造社會矛盾、挑撥社會對立、煽動仇恨、美化暴力，公然乞求外國制裁中國及香港特區。李家超說，黎智英損害國家根本利益及香港市民福耻，其行可恥、其心歹毒。李家超說，黎智英恣意妄為的罪行在眾目睽睽下進行，證據確鑿。他說，法律從不容許任何背景或職業的人士，假借人權、民主及自由之外，公然傷害自己的國家及同胞。
李家超又說，香港特區有責任維護國家安全，會堅決打擊危害國家安全的行為和活動，強調香港是法治社會，特區政府有法必依、違者必究、執法必嚴，會全力防範、制止及懲治危害國家安全的活動行為，履行天經地義的責任。他強調，特區政府旗幟鮮明，司法機構理直氣壯，無懼任何威嚇，堅定履行維護國家安全責任。
特區政府：法庭無任何政治考慮
特區政府指，法庭在裁決理由中清楚表明黎智英並非因政治觀點或信念受審，法庭嚴格依照法律和證據作出裁決，不受任何干涉，更絕無任何政治考慮。發言人指，在黎智英案的執法、檢控、審判各個階段，均有來自四方八面的抹黑攻擊、干預施壓，特別是以美西方為首的外部勢力，認為只要詳細了解法庭裁決理由，都會認同法庭審判不偏不倚，外部勢力的卑鄙圖謀終會徒勞無功，不攻自破。
發言人又指，外部勢力肆意抹黑懲教署，多番指黎智英在獄中沒有得到妥善醫療、宗教服務，妄圖利用捏造指控影響法庭，強調懲教署處理黎智英的安排與其他在囚人士無異，醫療服務完備，每日安排醫療檢查，黎智英對懲教院所內的醫療服務無任何投訴。聲明指，懲教署亦有安排專職教士按黎智英的意願提供宗教服務，包括領聖餐，又指囚禁安排一直根據黎智英本人的意願，並由懲教署經考慮所有因素後，依法安排。