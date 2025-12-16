熱門搜尋:
本地
2025-12-16 10:37:19

黎智英案｜港府強烈譴責記協及反華外國媒體 誤導公眾及為黎智英洗白

857230_10151485633550309_262910395_o.jpg

特區政府強烈譴責香港記者協會及反華外國媒體，無視法庭嚴格依照法律和證據，將黎智英等被告定罪的判決，企圖誤導公眾，刻意為罪犯黎智英洗白

壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國勢力案，法庭昨裁定黎智英、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司和蘋果日報互聯網有限公司四名被告全部罪名成立。特區政府強烈譴責香港記者協會及反華外國媒體，無視法庭嚴格依照法律和證據，將黎智英等被告定罪的判決，企圖誤導公眾，刻意為罪犯黎智英洗白，及為他披上所謂民主的虛假外衣，目的是掩飾其操弄媒體以煽動大眾及出賣國家和人民利益，為外部勢力作滲透及對年輕人進行「洗腦」的顛覆工作和無恥行為。

黎智英被控串謀勾結外國勢力及發布煽動刊物。(美聯社資料圖片) 壹傳媒創辦人黎智英串謀勾結外國勢力等3項控罪，罪名成立。警務處國家安全處總警司李桂華在庭外回應傳媒提問時表示歡迎裁決。 壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》三間公司被控共三項危害國家安全罪行的案件全部罪成，警方法院外嚴密佈防(美聯社) 疑是運送黎智英的囚車離開西九龍法院。(路透社)

指記協沒代表性 拒公開新一屆執委名單

發言人表示，記協沒有公信力、沒有認受性及代表性，甚至一直拒絕公開其新一屆執委成員名單，與其他反華外國媒體如出一轍，一直刻意誤導公眾，持續故意將黎智英案的犯罪行為與新聞自由混為一談，混淆視聽，污衊香港特區，令市民受蒙蔽，必須強烈譴責。

裁決絕無任何政治考慮  與新聞自由完全無關

發言人強調，法庭的定罪裁決，絕無任何政治考慮，案件與新聞自由完全無關，各被告多年來是利用新聞報道為幌子，行禍國害港之實。新聞從業員與其他市民一樣，有義務遵守所有法律，新聞從業員必須按負責任新聞作業的原則真誠地行事，以準確事實為基礎，提供準確可靠的資訊，方可獲言論和新聞自由的保障。

特區政府強烈呼籲記協及其他一眾反華外國媒體，及早認清事實，立即放棄為外部勢力進行任何形式的滲透及對特區年輕人進行「洗腦」的顛覆工作。特區政府絕對不會姑息任何煽動大眾以出賣國家和人民利益的危害國家安全行為。

