黎智英案｜港澳辦：黎是港版「顏色革命」黑手 中聯辦：給港人留下徹骨之痛　

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》三間公司被控共三項危害國家安全罪行的案件全部罪成。國務院港澳辦發表署名「港澳平」題為《堅決支持香港特區對反中亂港首惡分子黎智英依法定罪》的評論文章，指黎智英是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，是港版「顏色革命」的幕後黑手，是外部反華勢力的代理人和馬前卒，罪惡昭彰、禍害深重。

文章批評黎長期「逢中必反」，投靠外國和境外勢力，對香港、對國家做盡各種壞事，嚴重衝擊「一國兩制」原則底綫，嚴重危害國家安全，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重損害市民利益福祉。文章又強調有三個不會忘記，包括不會忘記「修例風波」期間，「港獨」猖獗、「黑暴」肆虐、「攬炒」橫行的慘痛景象；不會忘記黎頻頻竄訪美西方國家勾結外部反華勢力、乞求對港對華制裁，甚至叫囂「為美國而戰」，同時操控輿論工具肆意製造和傳播謠言，挑撥對立、煽動仇恨、美化暴力，並爲反中亂港分子和「港獨」勢力提供資金支持的累累惡行；不會忘記在香港國安法實施後，黎智英仍毫不收斂，繼續發表煽動文章、招徠外部干預的頑劣嘴臉。 「港澳平」指法庭審理過程中揭露的大量事實，確鑿證明黎智英從事危害國家安全的行爲和活動，令人認清他就是過往香港之亂的罪魁禍首，是甘當外部勢力「走狗」、「爪牙」的漢奸國賊。文章強調，堅定支持特區全面準確實施香港國安法，任何妄想阻撓香港特區維護國家安全的圖謀都是徒勞無功，外部勢力施壓干預香港特區審理國安案件，威脅制裁特區政府官員和司法人員的卑劣行徑，動搖不了香港特區堅定維護法治、維護國家安全的决心意志，只能更加激起香港社會的同仇敵愾，只能更快敲響其在港代理人的喪鐘。

中聯辦：必須依法受到追究懲處 中聯辦發言人表示，堅決支持香港特區依法對黎智英勾結外部勢力危害國家安全犯罪予以懲治，庭審過程揭露大量事實和證據有力證明，黎智英是反中亂港勢力的幕後「主腦」和「金主」，甘當外部勢力「以港遏華」的馬前卒，長期操控《蘋果日報》等反中亂港組織和人員，勾連境外反華勢力，散播「港獨」、「黑暴」、「攬炒」等亂港言論，意圖煽動他人顛覆特區政權，乞求外部勢力對中國及香港特區實施制裁，在《香港國安法》實施後仍不收手，有關罪行給香港社會造成嚴重傷害，給香港市民留下徹骨之痛，必須依法受到追究懲處。特區司法機構對黎智英依法定罪，維護國家安全，捍衛法治尊嚴，香港社會各界同聲支持，廣大市民拍手稱快。 駐港國安公署：共同守護香港社會穩定 駐港國安公署表示，黎智英案審理過程公開透明，程序公平公正，合法權利得到有效保障，代理律師當庭證實他在押期間未受到不公正待遇。公署批評，少數西方國家政客及反華媒體打著「人權」「自由」的幌子抹黑香港法治，公然為黎智英開脫說項，美化危害國家安全的行徑，粗暴干預香港司法，是別有用心的政治操弄，是對法治精神的公然踐踏，充分暴露偽善和「雙標」，對此強烈譴責。 發言人強調，公署將毫不鬆懈堅定履職，與特區一道全面準確實施維護國家安全法律，依法懲治危害國家安全犯罪，並高度警惕，嚴陣以待，毫不手軟依法打擊外部勢力干預國安案件審理、破壞香港法治的行為和活動，共同守護香港社會大局穩定和「一國兩制」行穩致遠。