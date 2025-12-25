黎智英案｜特區政府不滿和反對　個別人權專家不實批評

特區政府對個別所謂人權專家就黎智英被控危害國家安全罪行及特區法庭嚴格依照法律和證據作出定罪判決作出的不實批評，表示強烈不滿和反對。

特區政府發言人指出，留意到有個別所謂人權專家，根本沒有尊重特區法庭基於事實和證據就案件所作的獨立審判，拒絕正視裁決理由羅列的各項證據，並拒絕理解法庭的考慮和裁決理由，就肆意發動攻擊，污衊和攻擊特區政府，及以卑劣的政治操弄，不斷渲染黎智英應立即獲釋，批評他們完全是以政治凌駕法治，顛倒是非，其干預法庭判刑的卑劣用心昭然若揭，必須嚴厲直斥其非，以正視聽。發言人指，法庭在裁決理由中清楚表明，黎智英並非因其政治觀點或信念受審。法庭的定罪裁決有理有節，充分展現法庭嚴格依照法律和證據作出裁決，不受任何干涉，更絕無任何政治考慮。