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2023-12-19 11:59:30

黎智英案｜ 第二日審訊 有旁聽人士向黎高叫「撐住」遭保安喝止

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警方繼續派出過百名警員到法院附近駐守及巡邏，黎智英今早7時半在警察護送組及反恐特勤隊押解下坐囚車抵達法院(電視截圖)

警方繼續派出過百名警員到法院附近駐守及巡邏，黎智英今早7時半在警察護送組及反恐特勤隊押解下坐囚車抵達法院(電視截圖)

壹傳媒創辦人黎智英被控違反《港區國安法》，串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全的案件今(19)續移師西九龍法院（暫代高院）進入第2日審訊。控辯雙方續就發布煽動刊物罪檢控期限陳詞。控方表示，被告涉嫌發表至少161則煽動內容，屬持續犯罪。

警方續派出過百名警員到法院附近駐守及巡邏，黎智英今早7時半在警察護送組及反恐特勤隊押解下坐囚車抵達法院，反恐特勤隊員持槍在附近戒備，「劍齒虎」裝甲車亦第二日出動，警方國安處總警司李桂華連續第二天於法院外視察。黎智英部分家人包括妻子、幼子和女兒，繼續到庭旁聽。

黎步入被告欄時，有旁聽人士高叫「撐住！頂住！」，隨即被保安喝止。黎身穿灰色西裝外套，戴上眼鏡及耳機，開庭前不時向旁聽席家屬方向點頭微笑。

控方：被告涉發表161則煽動內容 屬持續犯罪

代表黎的資深大律師彭耀鴻續就煽動罪檢控時限陳詞，他指若有人發表煽動內容，當局應盡快制止，並表明清楚什麼是可說或不可說的話，才符合公眾利益，控方應在半年內提檢控，而非望着煽動內容發表卻袖手旁觀。

控方及後陳詞，指指控罪涉及的煽動內容有至少161則，橫跨時段為201941日至2021624日。由於該串謀計劃牽涉一連串犯罪行為，屬持續犯罪而非單一事件，因此當考慮串謀計劃啟動日子時，應是2021624日，而非201941日。

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