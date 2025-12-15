黎智英案｜鄧炳強反駁記協　斥黎利用新聞作幌子危害國安與新聞自由無關

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司被控串謀勾結外國勢力及發布煽動刊物等案，今日(15日)被裁定全部罪成。保安局局長鄧炳強回應表示，政府歡迎法庭裁決，並點名批評記協指責裁決破壞本港新聞自由，形容其為「無公信力」，連執委名單亦不敢公布，更稱有人因為從事新聞而身陷囹圄，強調案件審決與新聞自由完全無關，只是黎利用新聞作幌子作出危害國安行為，市民擁新聞和言論自由。
引發2019年港版顏色革命和黑暴
鄧炳強形容黎無恥充當美國、西方代理人，乞求外部勢力制裁特區和國家，出賣國家利益，配合美西方插手香港事務，在港製造亂局，令本港經濟停頓，影響社會發展。他又批評黎及其團伙，多年以《蘋果日報》作為平台散播假消息、假新聞，為反對派提供抹黑中央，唱衰政府的平台，並為反中亂港份子提供資金，支持所謂的港獨勢力，引發2019年港版顏色革命和黑暴。
熱線收逾100萬舉報及情報訊息
鄧炳強又指市民經歷港版顏色革命後，見到危害國安行為不再啞忍，積極提供資料及舉報，目前國安舉報熱線收到逾100萬個舉報及情報訊息。他又稱，對於黎在審訊期間承認曾呼籲更多年青人上街，藉遊行畫面突顯很多人不滿政府有很深刻感受，原來年青人在黎眼中，只是畫面而非人。而針對部分外國領事對本案的發言，鄧炳強指在審訊過程都有外國領事職員旁聽，認為他們都是公平、公正、公開審訊的證人，相信他們清楚事件。