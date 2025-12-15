黎智英案｜鄧炳強反駁記協　斥黎利用新聞作幌子危害國安與新聞自由無關

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司被控串謀勾結外國勢力及發布煽動刊物等案，今日(15日)被裁定全部罪成。保安局局長鄧炳強回應表示，政府歡迎法庭裁決，並點名批評記協指責裁決破壞本港新聞自由，形容其為「無公信力」，連執委名單亦不敢公布，更稱有人因為從事新聞而身陷囹圄，強調案件審決與新聞自由完全無關，只是黎利用新聞作幌子作出危害國安行為，市民擁新聞和言論自由。

引發 2019 年港版顏色革命和黑暴

鄧炳強形容黎無恥充當美國、西方代理人，乞求外部勢力制裁特區和國家，出賣國家利益，配合美西方插手香港事務，在港製造亂局，令本港經濟停頓，影響社會發展。他又批評黎及其團伙，多年以《蘋果日報》作為平台散播假消息、假新聞，為反對派提供抹黑中央，唱衰政府的平台，並為反中亂港份子提供資金，支持所謂的港獨勢力，引發2019年港版顏色革命和黑暴。