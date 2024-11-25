黎智英案｜黎指蘋果日報英文版主要批判中央及特區　不報道內地正面新聞

辯方在庭上播放黎智英在WhatsApp群組的錄音，黎在錄音中表示蘋果日報英文版最重要報道反對派及維權人士的新聞。黎智英亦曾向蘋果日報高層指，英文版毋須向外國平衡報道不同顏色觀點的內地及香港新聞。黎智英今日在庭上供稱，由於蘋果日報英文版每日只有約20篇新聞，因此需挑選符合蘋果日報屬「黃」政治立場的內地新聞來翻譯。他認為當年全世界因新冠疫情而掀起反中情緒，外國讀者更有興趣了解中國的負面新聞，相信報道負面新聞能打破當時本港英文報章的壟斷情況。

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌串謀勾結外國勢力，黎智英今日就蘋果日報英文版的運作繼續作供，指英文版集中報道批判中央及特區政府的新聞，不會報道內地的正面新聞。

法官李運騰關注黎智英指蘋果日報是報道「真相」，但又指不需要平衡報道。黎智英回應指報道真相才有公信力，平衡報道不等於有公信力。他稱蘋果日報一直報道真相，即使會煽動仇恨政府，他指不知道這樣做會犯法，如果知道就不會做。

否認編採指示是「逆權、抗爭、制裁」

壹傳媒行政總裁張劍虹早前供稱黎智英的編採指示是「逆權、抗爭、制裁」，希望外國對中國採取敵對行動。黎智英反駁是張劍虹虛構，他沒理由這樣說，即使有，也只是想美國做些事情阻止香港實施國安法，一定不會明確說要制裁或敵對，敵對也不是他常用的字眼。黎智英否認開Twitter帳戶是要提高個人和蘋果日報的影響力，他說香港人爭取自由的運動得到外國支持很重要，蘋果希望外國讀者可影響當地政界，形容外國政要的支持對他們來說是「救贖」。