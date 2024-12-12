黎智英案｜黎曾指特朗普非常「醒目」　但否認Twitter發文是鼓吹制裁

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌串謀勾結外國勢力，他今日繼續作供。他曾向其Twitter帳戶管理人指，時任美國總統特朗普向中國實施制裁是非常「醒目」，但否認在Twitter發文是鼓吹美國制裁中國。
案件今日續審，辯方展示黎智英2020年7月與他的Twitter管理人李兆富的對話紀錄。當時，黎智英指特朗普透過制裁中國，爭取競逐連任的決定非常「醒目」，認為「坐言不如起行」。不過，黎智英Twitter的帖文沒出現「制裁」及「醒目」的字眼，他今日在庭上否認有意鼓吹制裁。
在2020年7月，當時美國要求中國關閉駐休斯敦總領事館。黎智英向李兆富指，特朗普正對中國採取嚴厲的制裁措施，相比當時有意競逐美國總統席位的拜登只是「口講」較實際。他希望李兆富將這句話上載到Twitter，但沒有跟進他有沒有做。他在庭上解釋並非呼籲美國制裁中國，只是道出特朗普準備做的事。
否認鼓吹在香港以外繼續運動
辯方展示黎智英另一則Twitter帖文，他引述《蘋果日報》報道英國向BNO持有人給予居英權，評論「年輕人是自由運動的脊樑」。黎智英作供指，他認為在港區國安法下，年輕人沒有自由，有必要讓他們選擇離港過自由的人生。他否認有意鼓吹年輕人在香港以外繼續反修例運動。