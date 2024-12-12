黎智英案｜黎曾指特朗普非常「醒目」　但否認Twitter發文是鼓吹制裁

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌串謀勾結外國勢力，他今日繼續作供。他曾向其Twitter帳戶管理人指，時任美國總統特朗普向中國實施制裁是非常「醒目」，但否認在Twitter發文是鼓吹美國制裁中國。

案件今日續審，辯方展示黎智英2020年7月與他的Twitter管理人李兆富的對話紀錄。當時，黎智英指特朗普透過制裁中國，爭取競逐連任的決定非常「醒目」，認為「坐言不如起行」。不過，黎智英Twitter的帖文沒出現「制裁」及「醒目」的字眼，他今日在庭上否認有意鼓吹制裁。