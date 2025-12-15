黎智英案｜15政策局網上發文支持法庭裁決　曾國衞：公義或許遲到但從不缺席

政制及內地事務局局長曾國衞形容黎智英罪有應得，「公義或許會遲到，但從不缺席」，判決算是還香港人和國家一個公道，又批評黎智英「為一己之私，罔顧國家同胞之義，罔顧生靈塗炭、民生凋敝之苦，竟惑眾啟釁、妄動干戈，陷萬民於水火」，對他依法受到懲處「大快人心」。

楊何蓓茵：安全穩定局面非唾手可得

公務員事務局局長楊何蓓茵指，任何一個國家或地區都不會容忍勾結外國勢力、招引外部干預、煽動仇恨國家的行為，面對複雜多變的國際形勢，安全和穩定局面從來不是唾手可得。她表示，17萬多名公務員既是香港居民，亦是行政機關一員，對維護國家安全責無旁貸，執行職能時需將國家安全放在首位，並在各自崗位上保持高度警覺性，積極支持和配合政府全面履行維護國家安全的責任。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩稱，維護國家安全要依法懲治違法行為，亦需要加強教育與宣傳，當局將持續推動弘揚中華文化，讓市民更深刻地體會中華文化的悠久與優秀，加強對國家的認識與認同，並會把國家安全意識融入日常工作。

蔡若蓮：錯誤價值觀入侵校園

教育局局長蔡若蓮表示，仇恨政府的對抗思想在「黑暴」期間被大肆散播，久而久之不單破壞社會安寧、危害國家安全，亦令偏激片面和錯誤的價值觀入侵校園，教育議題屢遭政治化，教育局會繼續與各界合力同心，加強憲法、基本法及國安教育，培養學生的國家觀念，裝備年青一代成為愛國愛家的接班人。

醫務衞生局局長盧寵茂指，案件審訊期間有外部勢力仍繼續扭曲事實和製造假資訊，抹黑在囚人士醫療服務質素。他強調，在囚人士所需醫療服務由懲教院所安排，並由衞生署及醫院管理局提供，黎智英羈押期間得到適切待遇及醫療照顧，有關安排獲法官稱讚。

民政及青年事務局局長麥美娟稱，不少青年在2019年受黎智英和《蘋果日報》影響而參與違法活動，最終斷送大好前途，當局會持續通過不同，又致力把家國情懷及維護國家安全的意識厚植於廣大香港青年的心田，使他們自覺地把個人的成長成才與香港由治及興、與國家前途命運結合起來。