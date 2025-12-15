黎智英案｜15政策局網上發文支持法庭裁決　曾國衞：公義或許遲到但從不缺席

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3間相關公司被控串謀勾結外國勢力及發布煽動刊物等案，全部罪名成立，法庭押後案件至下月求情。除保安局局長鄧炳強召開記者會回應判決，多名政策局局長亦分別透過社交平台回應案件及表示支持法庭裁決。
政制及內地事務局局長曾國衞形容黎智英罪有應得，「公義或許會遲到，但從不缺席」，判決算是還香港人和國家一個公道，又批評黎智英「為一己之私，罔顧國家同胞之義，罔顧生靈塗炭、民生凋敝之苦，竟惑眾啟釁、妄動干戈，陷萬民於水火」，對他依法受到懲處「大快人心」。
楊何蓓茵：安全穩定局面非唾手可得
公務員事務局局長楊何蓓茵指，任何一個國家或地區都不會容忍勾結外國勢力、招引外部干預、煽動仇恨國家的行為，面對複雜多變的國際形勢，安全和穩定局面從來不是唾手可得。她表示，17萬多名公務員既是香港居民，亦是行政機關一員，對維護國家安全責無旁貸，執行職能時需將國家安全放在首位，並在各自崗位上保持高度警覺性，積極支持和配合政府全面履行維護國家安全的責任。
文化體育及旅遊局局長羅淑佩稱，維護國家安全要依法懲治違法行為，亦需要加強教育與宣傳，當局將持續推動弘揚中華文化，讓市民更深刻地體會中華文化的悠久與優秀，加強對國家的認識與認同，並會把國家安全意識融入日常工作。
蔡若蓮：錯誤價值觀入侵校園
教育局局長蔡若蓮表示，仇恨政府的對抗思想在「黑暴」期間被大肆散播，久而久之不單破壞社會安寧、危害國家安全，亦令偏激片面和錯誤的價值觀入侵校園，教育議題屢遭政治化，教育局會繼續與各界合力同心，加強憲法、基本法及國安教育，培養學生的國家觀念，裝備年青一代成為愛國愛家的接班人。
醫務衞生局局長盧寵茂指，案件審訊期間有外部勢力仍繼續扭曲事實和製造假資訊，抹黑在囚人士醫療服務質素。他強調，在囚人士所需醫療服務由懲教院所安排，並由衞生署及醫院管理局提供，黎智英羈押期間得到適切待遇及醫療照顧，有關安排獲法官稱讚。
民政及青年事務局局長麥美娟稱，不少青年在2019年受黎智英和《蘋果日報》影響而參與違法活動，最終斷送大好前途，當局會持續通過不同，又致力把家國情懷及維護國家安全的意識厚植於廣大香港青年的心田，使他們自覺地把個人的成長成才與香港由治及興、與國家前途命運結合起來。
孫玉菡：讓世人看清香港的亂是有心人所為
勞工及福利局局長孫玉菡指，案件披露的種種內情，讓世人看清香港的亂是有心人所為，更提醒香港的穩定得來不易。他指，判決再一次說明呼籲外國制裁、以媒體或組織作為工具干預國家安全已不再是「灰色地帶」，而是有明確法律後果的行為，又指事實證明對涉及國安的重大案件確立清晰判例、依法裁決，有利經濟發展，增強國際投資者對香港前景信心。
商務及經濟發展局局長丘應樺指，雖然案件逐步落幕，但社會各界必須繼續攜手維護國家安全，防範危害國家安全的行為和活動，香港社會才得以繁榮穩定，當局亦會繼續維謢國家安全，並充分發揮香港在「一國兩制」下「內聯外通」的獨特優勢，加強國際交往合作、說好「香港故事」、澄清外界不實訊息和抹黑等。
許正宇稱當局無懼外部干預或抹黑
財經事務及庫務局局長許正宇強烈譴責任何勾結外部勢力、危害國家安全的行為，指出這些行徑嚴重損害香港的營商環境及國際聲譽，違法者必須依法承擔後果。他強調，當局無懼外部干預或抹黑，將堅定不移維護法治與國家安全。
發展局局長甯漢豪表示，國家安全乃社會發展的基石，要以高水平的國安為社會高質量發展創造條件，重申維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則。房屋局局長何永賢說，當前國際形勢複雜多變，香港更要以發展保障自身，絕不容許擾亂國家安全的人拖後腿，將整個社會的發展拖入泥沼，只有築牢國家安全的防線，香港才能更好地發揮「一國兩制」獨特優勢。
創新科技及工業局局長孫東稱，這次判決向社會傳遞明確訊息，任何勾結外國或境外勢力、危害國家安全的行為，必將受到法律嚴正制裁。運輸及物流局局長陳美寶表示，裁決向社會釋出明確訊息，提醒對國家主權與社會根基的威脅確實存在，而企圖借助外部勢力干預香港事務，最終受傷害的必然是廣大市民。環境及生態局歡迎法庭的判決，重申法庭的定罪再一次彰顯法律的正義，維護香港的核心價值。另外，鄧炳強亦有在社交平台回應案件，形容判決是香港社會經歷幾許社會動盪、穩定向前的重要一步。