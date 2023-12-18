黎智英案｜4名懲教員押出庭 黎智英較早前消瘦 向公眾席點頭 (持續更新)

【10:30更新】新增黎智英步入法庭 《壹傳媒》創辦人黎智英與《蘋果日報》3 間相關公司，被控「串謀勾結外國勢力」等案件，今(18日)在西九龍裁判法院開審，預料審期為80日，不設陪審團，由《港區國安法》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰審理。由於案件敏感，警方在現場加強佈防。 反恐特勤隊持槍戒備 進入法院車輛須逐一檢 測 現場所見，早上6時許已有約30人在庭外輪候公眾入庭票，多間傳媒記者通宵排隊輪候記者席，現場有大批警方在庭外巡邏，反恐特勤隊持槍戒備，國產劍齒虎裝甲車亦駛至現場，警方逐一檢測進入法院車輛的車底，又用電筒檢查草叢有無可疑物品，國安處處長江學禮及國安處總警司李桂華到場視察及指揮。

4 名懲教員押黎智英出庭 黎較早前消瘦向公眾席點 頭 被告黎智英今早10時許在4名懲教人員看守下步入法庭，他身穿灰色西裝外套及藍色襯衫，人稱「肥佬黎」的他較早前消瘦，惟精神不錯。黎智英步入法庭時向公眾席點頭，公眾席多人向他揮手，他則以手指指向對方。他坐下後，不時望向旁聽人士，並戴上耳機準備聆訊。 「 王婆婆」揮旗示威遭 帶對面行人路 英美等外國代表 到庭旁聽 美國、英國、加拿大、澳洲及新西蘭等領事代表到庭旁聽，美國代表稱慶幸今天能出席審訊，希望審訊會保持公開透明，又說她們大部分人均會每天出席。人稱「王婆婆」的市民王鳳瑤亦在早上8時許在法院外嘗試揮動米字旗示威，並呼叫「支持黎智英」、「支持蘋果」等口號，大批警員隨即上前將她帶到法院對面的行人路，用鐵馬架起示威區。