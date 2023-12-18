黎智英案｜4名懲教員押出庭 黎智英較早前消瘦 向公眾席點頭 (持續更新)

【10:30更新】新增黎智英步入法庭
《壹傳媒》創辦人黎智英與《蘋果日報》3 間相關公司，被控「串謀勾結外國勢力」等案件，今(18日)在西九龍裁判法院開審，預料審期為80日，不設陪審團，由《港區國安法》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰審理。由於案件敏感，警方在現場加強佈防。
反恐特勤隊持槍戒備 進入法院車輛須逐一檢測
現場所見，早上6時許已有約30人在庭外輪候公眾入庭票，多間傳媒記者通宵排隊輪候記者席，現場有大批警方在庭外巡邏，反恐特勤隊持槍戒備，國產劍齒虎裝甲車亦駛至現場，警方逐一檢測進入法院車輛的車底，又用電筒檢查草叢有無可疑物品，國安處處長江學禮及國安處總警司李桂華到場視察及指揮。
4名懲教員押黎智英出庭 黎較早前消瘦向公眾席點頭
被告黎智英今早10時許在4名懲教人員看守下步入法庭，他身穿灰色西裝外套及藍色襯衫，人稱「肥佬黎」的他較早前消瘦，惟精神不錯。黎智英步入法庭時向公眾席點頭，公眾席多人向他揮手，他則以手指指向對方。他坐下後，不時望向旁聽人士，並戴上耳機準備聆訊。
「王婆婆」揮旗示威遭帶對面行人路 英美等外國代表到庭旁聽
美國、英國、加拿大、澳洲及新西蘭等領事代表到庭旁聽，美國代表稱慶幸今天能出席審訊，希望審訊會保持公開透明，又說她們大部分人均會每天出席。人稱「王婆婆」的市民王鳳瑤亦在早上8時許在法院外嘗試揮動米字旗示威，並呼叫「支持黎智英」、「支持蘋果」等口號，大批警員隨即上前將她帶到法院對面的行人路，用鐵馬架起示威區。
有在庭下輪候旁聽的市民表示，希望可親身到場聽到案件，「關注多啲」，非政府組織無國界記者RSF代表亦一早到法院外排隊，她接受傳媒採訪時指，知道今次案件與新聞自由有關，因此希望到庭關注及觀察事態進展。保安局局長鄧炳強上周表示，警方會在開庭的今日在法院附近加強巡邏，並會派出爆炸品搜索犬，入法庭的包括被告人、旁聽人士及律師等需經過X光儀器安檢搜查，強調若「旁聽師」作出滋擾必定執法。
案情指，被告黎智英及《蘋果日報》3 間相關公司，涉嫌與張劍虹、陳沛敏、羅偉光、林文宗、馮偉光、楊清奇及其他人串謀刊印、發布煽動性刊物，眾人同被控一項「串謀勾結外國勢力罪」，另外黎智英須單獨面對「串謀勾結外國勢力罪」及「勾結外國勢力罪」。案件受到國際社會關注，英國外相卡梅倫(David Cameron)發聲明表示關注英國公民黎智英的政治檢控，批評中方違背《中英聯合聲明》的國際承諾，又在上周會見黎智英兒子黎崇恩。對此中方強烈譴責干涉香港法治。