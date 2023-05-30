黎智英涉勾結外國勢力案9月底開審　預計40日審期增至83日

壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國勢力案將在9月25日開審，案件不設陪審團，由三名《香港國安法》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰處理。黎智英申請永久終止聆訊昨遭駁回，案件今於高等法院進行案件管理聆訊。審訊原本預計40日審期，各方經商討後預計案件或需約83日審期，並透露審訊將移師西九龍裁判法院進行。

6名污點或特赦證人出庭頂證

據悉，黎智英案將有6名污點或特赦證人出庭頂證，當中包括前壹傳媒營運總裁兼財務總裁周達權、《蘋果日報》前社長張劍虹、前副社長陳沛敏及前社論主筆楊清奇、「香港故事」成員李宇軒及法律助理陳梓華。

控方表示，預計傳召6名關鍵證人，各需時5至10日，辯方亦要求控方傳召18名證人，在庭上讀出開案陳詞及同意案情或需一星期。控方將傳召兩名專家證人，分別就制裁的法律效力及針對Telegram、Whatsapp、Facebook等社交媒體即時訊息運作模式，提供證據。現時亦不能預計審訊時會否有突發情況發生，亦不能保證會否再添加新證據，暫時估計控方案情需時65日。