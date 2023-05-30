黎智英涉勾結外國勢力案9月底開審　預計40日審期增至83日

壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國勢力案將在9月25日開審，案件不設陪審團，由三名《香港國安法》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰處理。黎智英申請永久終止聆訊昨遭駁回，案件今於高等法院進行案件管理聆訊。審訊原本預計40日審期，各方經商討後預計案件或需約83日審期，並透露審訊將移師西九龍裁判法院進行。
6名污點或特赦證人出庭頂證
據悉，黎智英案將有6名污點或特赦證人出庭頂證，當中包括前壹傳媒營運總裁兼財務總裁周達權、《蘋果日報》前社長張劍虹、前副社長陳沛敏及前社論主筆楊清奇、「香港故事」成員李宇軒及法律助理陳梓華。
控方表示，預計傳召6名關鍵證人，各需時5至10日，辯方亦要求控方傳召18名證人，在庭上讀出開案陳詞及同意案情或需一星期。控方將傳召兩名專家證人，分別就制裁的法律效力及針對Telegram、Whatsapp、Facebook等社交媒體即時訊息運作模式，提供證據。現時亦不能預計審訊時會否有突發情況發生，亦不能保證會否再添加新證據，暫時估計控方案情需時65日。
預計審訊需時約83日
法官李運騰則估計，控方案情需時65日、辯方案情需時14日、控方及辯方處理有關煽動罪的法律爭議與結案陳詞各需2日，預計審訊需時約83日。控辯雙方如需修改開案陳詞、提交所有證據的認證翻譯本、添加新證據、爭議新證據的呈堂性等，需於8月1日或之前向法庭存檔。本案的審前覆核暫定於8月18日在高等法院開庭處理，法庭批准黎智英及彭耀鴻資深大律師當日缺席聆訊。
黎智英現被控串謀兩項「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，以及一項「串謀刊印及複製煽動刊物」罪共3罪，另一項「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪則獲存檔法庭。